В Киеве до семи возросло число пострадавших из-за ночной атаки РФ
Киев • УНН
Число пострадавших в Киеве из-за российской атаки в ночь на 23 октября возросло до семи человек. Пятерых госпитализировали, двое лечатся амбулаторно.
Число пострадавших в Киеве из-за российской атаки в ночь на 23 октября возросло до семи. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
7 пострадавших в столице после атаки врага этой ночью. 5 из них медики госпитализировали
"Двое - на амбулаторном лечении", - добавил Кличко.
Напомним
Вечером 22 октября россия атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. В трех районах Киева зафиксировали последствия вражеского обстрела: падение обломков БПЛА, в т.ч. на детский сад, поврежден жилой дом, автомобили.
Ранее сообщалось, что в результате этой вражеской атаки пострадали четыре человека.
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман23.10.25, 00:26 • 13456 просмотров