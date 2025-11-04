У Києві арештант СІЗО погрожував іншому ув’язненому та вимагав від нього 150 тис. грн, йому повідомлено про підозру

ukenru
11:12 • 1324 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
07:40 • 12394 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 30269 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 20219 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73633 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 45361 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 43049 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34991 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50221 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18692 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 19557 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 18897 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 4 листопада, 04:42 • 11630 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23141 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18415 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 30269 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 23369 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 73632 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 50221 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 45367 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Юлія Свириденко
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Одеса
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 18601 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 24708 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 29031 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 38655 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 39462 перегляди
У Києві арештант СІЗО погрожував іншому ув’язненому та вимагав від нього 150 тис. грн, йому повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Арештант київського СІЗО підозрюється у вимаганні 150 тис. грн у іншого ув’язненого. Він погрожував насильством, а його дії задокументували правоохоронці

У Києві арештант СІЗО погрожував іншому ув’язненому та вимагав від нього 150 тис. грн, йому повідомлено про підозру

У Києві арештант СІЗО підозрюється у вимаганні 150 тис. грн у іншого ув’язненого. За даними слідства, він погрожував співв’язню насильством, намагаючись змусити його передати гроші. Підозрюваному повідомлено про підозру та розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому мешканцю Київської області, який перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, вимагав гроші в іншого арештанта

- йдеться у повідомленні.

Дії чоловіка кваліфіковано як вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Встановлено, що підозрюваний, щодо якого розглядається кримінальне провадження за вчинення розбою, погрожував створити іншому арештанту нестерпні умови перебування у СІЗО. За свій спокій чоловік мав заплатити 150 тис. грн.

Правоохоронці задокументували перерахування частини грошей від потерпілого на банківську картку, яка належала одному з близьких родичів підозрюваного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Настоятелю Святогірської лаври, митрополиту Арсенію, повідомили про нову підозру - його знову взяли під варту04.11.25, 10:29 • 1304 перегляди

Ольга Розгон

Кримінал та НПКиївська область
Банківська картка
Воєнний стан
Київ