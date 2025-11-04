У Києві арештант СІЗО погрожував іншому ув’язненому та вимагав від нього 150 тис. грн, йому повідомлено про підозру

У Києві арештант СІЗО підозрюється у вимаганні 150 тис. грн у іншого ув’язненого. За даними слідства, він погрожував співв’язню насильством, намагаючись змусити його передати гроші. Підозрюваному повідомлено про підозру та розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру раніше судимому мешканцю Київської області, який перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, вимагав гроші в іншого арештанта - йдеться у повідомленні.

Дії чоловіка кваліфіковано як вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Встановлено, що підозрюваний, щодо якого розглядається кримінальне провадження за вчинення розбою, погрожував створити іншому арештанту нестерпні умови перебування у СІЗО. За свій спокій чоловік мав заплатити 150 тис. грн.

Правоохоронці задокументували перерахування частини грошей від потерпілого на банківську картку, яка належала одному з близьких родичів підозрюваного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

