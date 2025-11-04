ukenru
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
В Киеве арестант СИЗО угрожал другому заключенному и требовал от него 150 тыс. грн, ему сообщено о подозрении

Киев • УНН

Арестант киевского СИЗО подозревается в вымогательстве 150 тыс. грн у другого заключенного. Он угрожал насилием, а его действия задокументировали правоохранители

В Киеве арестант СИЗО угрожал другому заключенному и требовал от него 150 тыс. грн, ему сообщено о подозрении

В Киеве арестант СИЗО подозревается в вымогательстве 150 тыс. грн у другого заключенного. По данным следствия, он угрожал сокамернику насилием, пытаясь заставить его передать деньги. Подозреваемому сообщено о подозрении и начато досудебное расследование. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении ранее судимому жителю Киевской области, который, находясь в Киевском следственном изоляторе, вымогал деньги у другого арестанта

- говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы как вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый, в отношении которого рассматривается уголовное производство за совершение разбоя, угрожал создать другому арестанту невыносимые условия пребывания в СИЗО. За свое спокойствие мужчина должен был заплатить 150 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали перечисление части денег от потерпевшего на банковскую карту, принадлежавшую одному из близких родственников подозреваемого.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ольга Розгон

