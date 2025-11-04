В Киеве арестант СИЗО угрожал другому заключенному и требовал от него 150 тыс. грн, ему сообщено о подозрении

В Киеве арестант СИЗО подозревается в вымогательстве 150 тыс. грн у другого заключенного. По данным следствия, он угрожал сокамернику насилием, пытаясь заставить его передать деньги. Подозреваемому сообщено о подозрении и начато досудебное расследование. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении ранее судимому жителю Киевской области, который, находясь в Киевском следственном изоляторе, вымогал деньги у другого арестанта - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы как вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый, в отношении которого рассматривается уголовное производство за совершение разбоя, угрожал создать другому арестанту невыносимые условия пребывания в СИЗО. За свое спокойствие мужчина должен был заплатить 150 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали перечисление части денег от потерпевшего на банковскую карту, принадлежавшую одному из близких родственников подозреваемого.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

