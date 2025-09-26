У Криму повідомляють про серію нічних вибухів: під удар могли потрапити об’єкти ФСБ та військовий аеродром
У ніч на 26 вересня мешканці кількох міст окупованого Криму повідомили про потужні вибухи. В Армянську вибухова хвиля могла зачепити будівлю місцевого управління ФСБ, а в Керчі та поблизу військового аеродрому в районі Кіровського було чутно щонайменше п'ять вибухів.
За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", найгучніше було в Армянську, Керчі та поблизу військового аеродрому в районі Кіровського.
Деталі
Очевидці стверджують, що в Армянську вибухова хвиля могла зачепити будівлю місцевого управління фсб. У соцмережах поширюються повідомлення про можливе влучання в адміністративні об’єкти.
У Керчі жителі нарахували щонайменше п’ять вибухів після опівночі. Схожі повідомлення надходили й із району аеродрому "Кіровське", де нічні детонації були чітко чутні.
Офіційного підтвердження від окупаційної адміністрації наразі немає, але інформація викликала широкий резонанс серед місцевого населення.
