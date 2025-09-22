Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі
Київ • УНН
В окупованому Криму лунають вибухи. Окупанти повідомляють про атаку дронів, яка триває, та загрозу Балаклавській ТЕС.
В окуповному Криму гучно - лунають вибухи. Окупанти повідомляють, що півострів під атакою дронів, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють кримські Telegram-канали, вибухи чули в Севастополі.
У повідомленнях зазначається, що, ймовірно, є загроза Балаклавській ТЕС.
Атака дронів наразі триває. Про руйнування чи влучання окупанти поки не повідомляли.
Додамо
У партизанському русі "АТЕШ" підтвердили інформацію про атаку безпілотників на Крим.
"Українські БПЛА у Криму атакують об'єкти рашистів", - йдеться у повідомленні.
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео22.09.25, 08:49 • 26372 перегляди