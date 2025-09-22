Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі

$41.250.00
48.420.36
ukenru
17:45 • 2724 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 13641 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 20686 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 30767 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 47240 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 47134 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26372 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 45434 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24204 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34610 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
44%
752мм
Популярнi новини
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto22 вересня, 10:21 • 19372 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 15421 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 29434 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск22 вересня, 11:27 • 19458 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo14:33 • 3842 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 29480 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 30758 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 47230 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 47130 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 45428 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 29481 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 15449 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 35331 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 86064 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 108693 перегляди
Актуальне
МіГ-31
MIM-104 Patriot
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18

Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

В окупованому Криму лунають вибухи. Окупанти повідомляють про атаку дронів, яка триває, та загрозу Балаклавській ТЕС.

Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі

В окуповному Криму гучно - лунають вибухи. Окупанти повідомляють, що півострів під атакою дронів, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють кримські Telegram-канали, вибухи чули в Севастополі.

У повідомленнях зазначається, що, ймовірно, є загроза Балаклавській ТЕС.

Атака дронів наразі триває. Про руйнування чи влучання окупанти поки не повідомляли.

Додамо

У партизанському русі "АТЕШ" підтвердили інформацію про атаку безпілотників на Крим.

"Українські БПЛА у Криму атакують об'єкти рашистів", - йдеться у повідомленні.

ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео22.09.25, 08:49 • 26372 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Електроенергія
Крим
Севастополь