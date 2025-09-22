ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 21 вересня 2025 року в окупованому Криму знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії, також було уражено гелікоптер Мі-8.
У тимчасово окупованому Криму ГУР спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" - уперше в історії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у понеділок, показавши відео, пише УНН.
21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії
Як вказано, літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.
"Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8", - зазначили у ГУР.
