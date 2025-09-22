$41.250.00
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 8926 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 12:26 • 23566 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 41105 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 52322 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59142 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 55969 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 81558 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 88614 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 64271 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 21 вересня 2025 року в окупованому Криму знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії, також було уражено гелікоптер Мі-8.

ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео

У тимчасово окупованому Криму ГУР спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" - уперше в історії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у понеділок, показавши відео, пише УНН.

21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії

- повідомили у ГУР.

Як вказано, літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

"Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8", - зазначили у ГУР.

Мінус три гвинтокрили Мі-8 і РЛС: бійці ГУР провели успішну операцію у Криму21.09.25, 10:58 • 8764 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Мі-8
Крим