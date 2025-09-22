ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео

Во временно оккупированном Крыму ГУР сожгло два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" - впервые в истории, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в понедельник, показав видео, пишет УНН.

21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" подбили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории - сообщили в ГУР.

Как указано, самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками.

"Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8", - отметили в ГУР.

