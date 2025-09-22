$41.250.00
05:30 • 3590 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 9728 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 23866 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 41399 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 52565 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56039 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 81885 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 88930 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64290 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 59110 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
публикации
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 3552 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 55363 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 38304 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 81871 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 88919 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео

Киев • УНН

 • 1970 просмотра

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" 21 сентября 2025 года в оккупированном Крыму уничтожило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории, также был поражен вертолет Ми-8.

ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео

Во временно оккупированном Крыму ГУР сожгло два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" - впервые в истории, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в понедельник, показав видео, пишет УНН.

21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" подбили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории

- сообщили в ГУР.

Как указано, самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками.

"Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8", - отметили в ГУР.

Минус три вертолета Ми-8 и РЛС: бойцы ГУР провели успешную операцию в Крыму21.09.25, 10:58 • 8774 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Ми-8
Крым