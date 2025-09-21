$41.250.00
07:39 • 624 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
05:00 • 13076 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 26984 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 41652 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 60254 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 72466 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 59010 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 54932 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 48176 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 62953 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Минус три вертолета Ми-8 и РЛС: бойцы ГУР провели успешную операцию в Крыму

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" уничтожило дорогостоящую российскую РЛС, а также три вертолета на полуострове.

Минус три вертолета Ми-8 и РЛС: бойцы ГУР провели успешную операцию в Крыму

Бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" уничтожили во временно оккупированном Крыму три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У". Бонусный кадр - снимок обломков одного из уничтоженных "Призраками" ГУР российского вертолета Ми-8

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 11 сентября Военно-морские силы Украины поразили коммуникационный узел российского черноморского флота во временно оккупированном Крыму.

Евгений Устименко

