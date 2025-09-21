Минус три вертолета Ми-8 и РЛС: бойцы ГУР провели успешную операцию в Крыму
Киев • УНН
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" уничтожило дорогостоящую российскую РЛС, а также три вертолета на полуострове.
Бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" уничтожили во временно оккупированном Крыму три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Подробности
Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У". Бонусный кадр - снимок обломков одного из уничтоженных "Призраками" ГУР российского вертолета Ми-8
Напомним
В ночь на 11 сентября Военно-морские силы Украины поразили коммуникационный узел российского черноморского флота во временно оккупированном Крыму.