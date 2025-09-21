$41.250.00
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
05:00 • 13076 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 26985 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 42136 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 41653 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 60255 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 72467 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 59010 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 54932 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 48176 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
05:00 • 13087 перегляди
Мінус три гвинтокрили Мі-8 і РЛС: бійці ГУР провели успішну операцію у Криму

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" знищив дороговартісну російську РЛС, а також три гвинтокрили на полуострові.

Мінус три гвинтокрили Мі-8 і РЛС: бійці ГУР провели успішну операцію у Криму

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" знищили у тимчасово окупованому Криму три ворожі багатоцільові гвинтокрили Мі-8, а також дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "нєбо-У". Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "нєбо-У". Бонусний кадр - знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР російського гвинтокрила Мі-8

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 11 вересня Військово-морські сили України вразили комунікаційний вузол російського чорноморського флоту у тимчасово окупованому Криму.

Євген Устименко

