Мінус три гвинтокрили Мі-8 і РЛС: бійці ГУР провели успішну операцію у Криму
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" знищив дороговартісну російську РЛС, а також три гвинтокрили на полуострові.
Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" знищили у тимчасово окупованому Криму три ворожі багатоцільові гвинтокрили Мі-8, а також дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "нєбо-У". Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "нєбо-У". Бонусний кадр - знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР російського гвинтокрила Мі-8
Нагадаємо
У ніч на 11 вересня Військово-морські сили України вразили комунікаційний вузол російського чорноморського флоту у тимчасово окупованому Криму.