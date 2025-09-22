Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе

$41.250.00
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 14033 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 20981 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 31171 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 47595 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 47347 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26419 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 45586 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24226 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34619 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto22 сентября, 10:21 • 19473 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 15559 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 29658 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск22 сентября, 11:27 • 19565 просмотра
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo14:33 • 3944 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 29886 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 31171 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 47595 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 47347 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 45586 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Эстония
Нью-Йорк
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 29879 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 15689 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 35417 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 86139 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 108767 просмотра
МиГ-31
MIM-104 Patriot
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В оккупированном Крыму раздаются взрывы. Оккупанты сообщают о продолжающейся атаке дронов и угрозе Балаклавской ТЭС.

Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе

В оккупированном Крыму громко - раздаются взрывы. Оккупанты сообщают, что полуостров под атакой дронов, передает УНН.

Детали

Как сообщают крымские Telegram-каналы, взрывы слышали в Севастополе.

В сообщениях отмечается, что, вероятно, есть угроза Балаклавской ТЭС.

Атака дронов сейчас продолжается. О разрушениях или попаданиях оккупанты пока не сообщали.

Добавим

В партизанском движении "АТЕШ" подтвердили информацию об атаке беспилотников на Крым.

"Украинские БПЛА в Крыму атакуют объекты рашистов", - говорится в сообщении.

ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео22.09.25, 08:49 • 26423 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Электроэнергия
Крым
Севастополь