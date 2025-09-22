Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе
Киев • УНН
В оккупированном Крыму раздаются взрывы. Оккупанты сообщают о продолжающейся атаке дронов и угрозе Балаклавской ТЭС.
В оккупированном Крыму громко - раздаются взрывы. Оккупанты сообщают, что полуостров под атакой дронов, передает УНН.
Детали
Как сообщают крымские Telegram-каналы, взрывы слышали в Севастополе.
В сообщениях отмечается, что, вероятно, есть угроза Балаклавской ТЭС.
Атака дронов сейчас продолжается. О разрушениях или попаданиях оккупанты пока не сообщали.
Добавим
В партизанском движении "АТЕШ" подтвердили информацию об атаке беспилотников на Крым.
"Украинские БПЛА в Крыму атакуют объекты рашистов", - говорится в сообщении.
