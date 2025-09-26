В Крыму сообщают о серии ночных взрывов: под удар могли попасть объекты ФСБ и военный аэродром
Киев • УНН
В ночь на 26 сентября жители нескольких городов оккупированного Крыма сообщили о мощных взрывах. В Армянске взрывная волна могла задеть здание местного управления ФСБ, а в Керчи и вблизи военного аэродрома в районе Кировского было слышно по меньшей мере пять взрывов.
В ночь на 26 сентября жители нескольких городов оккупированного Крыма сообщили о мощных взрывах. По данным телеграм-канала "Крымский ветер", громче всего было в Армянске, Керчи и вблизи военного аэродрома в районе Кировского. Об этом сообщают мониторинговые каналы в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Очевидцы утверждают, что в Армянске взрывная волна могла задеть здание местного управления ФСБ. В соцсетях распространяются сообщения о возможном попадании в административные объекты.
Взрывы в Крыму: в "Форосе" повреждены здания, есть погибшие и раненые21.09.25, 22:13 • 6163 просмотра
В Керчи жители насчитали по меньшей мере пять взрывов после полуночи. Похожие сообщения поступали и из района аэродрома "Кировское", где ночные детонации были отчетливо слышны.
Официального подтверждения от оккупационной администрации пока нет, но информация вызвала широкий резонанс среди местного населения.
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе22.09.25, 21:33 • 13647 просмотров