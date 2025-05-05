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У кремлі заявили, що зустріч путіна і Трампа необхідна, але конкретики немає

Київ • УНН

 • 3184 перегляди

Прес-секретар путіна заявив про необхідність підготовки зустрічі з Трампом. Для цього потрібні зусилля експертів і продовження контактів між москвою і Вашингтоном.

У кремлі заявили, що зустріч путіна і Трампа необхідна, але конкретики немає

Зустріч російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа багато в чому необхідна, але має бути підготовлена відповідним чином. 

Про це заявив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передають росЗМІ, пише УНН.

Деталі

пєсков прокоментував, чи може путін зустрітися з Трампом у Саудівській Аравії в травні. 

Така зустріч явно на слуху. Багато в чому, ми вважаємо, вона, звичайно ж, необхідна. Вона має бути відповідним чином підготовлена, і це вимагає зусиль на різних експертних рівнях. Це вимагає продовження контактів між москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають. Поки що якоїсь конкретики щодо цього немає

- сказав пєсков.

Прессекретар президента росії також заявив, що у путіна в графіку немає швидких поїздок на Близький Схід.

Нагадаємо

У кремлі висловили обурення через запрошення українських військових на парад до Дня перемоги над нацизмом у Великій Британії. Прессекретар володимира путіна дмитро пєсков назвав це "неповагою до ветеранів Другої світової".

До того пєсков заявляв, що росія чекає від України "сигналів" про "готовність до прямих переговорів".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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