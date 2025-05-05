Зустріч російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа багато в чому необхідна, але має бути підготовлена відповідним чином.

Про це заявив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передають росЗМІ, пише УНН.

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пєсков прокоментував, чи може путін зустрітися з Трампом у Саудівській Аравії в травні.

Така зустріч явно на слуху. Багато в чому, ми вважаємо, вона, звичайно ж, необхідна. Вона має бути відповідним чином підготовлена, і це вимагає зусиль на різних експертних рівнях. Це вимагає продовження контактів між москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають. Поки що якоїсь конкретики щодо цього немає - сказав пєсков.

Прессекретар президента росії також заявив, що у путіна в графіку немає швидких поїздок на Близький Схід.

Нагадаємо

У кремлі висловили обурення через запрошення українських військових на парад до Дня перемоги над нацизмом у Великій Британії. Прессекретар володимира путіна дмитро пєсков назвав це "неповагою до ветеранів Другої світової".

До того пєсков заявляв, що росія чекає від України "сигналів" про "готовність до прямих переговорів".