В кремле заявили, что встреча путина и Трампа необходима, но конкретики нет

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Законопроект Гетманцева может стать искусственным препятствием на пути Украины в ЕС - политолог
Эксклюзив
11:32 • 4552 просмотра

Законопроект Гетманцева может стать искусственным препятствием на пути Украины в ЕС - политолог

08:41 • 42190 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 82049 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 92528 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 141272 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 170889 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 201341 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 107945 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 101845 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 102221 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
1м/с
64%
746 мм
Популярные новости

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

5 мая, 05:19 • 47601 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов - AP

07:29 • 45391 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 35549 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 27085 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 23636 просмотра
публикации

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 82049 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 92528 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 201341 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 96396 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 116060 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 23732 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 27176 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 35641 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 25415 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 43093 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

В кремле заявили, что встреча путина и Трампа необходима, но конкретики нет

Киев • УНН

 • 2600 просмотра

Пресс-секретарь путина заявил о необходимости подготовки встречи с Трампом. Для этого нужны усилия экспертов и продолжение контактов между москвой и Вашингтоном.

В кремле заявили, что встреча путина и Трампа необходима, но конкретики нет

Встреча российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима, но должна быть подготовлена соответствующим образом. 

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, передают росСМИ, пишет УНН.

Детали

песков прокомментировал, может ли путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае. 

Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются. Пока что какой-либо конкретики на этот счет нет

- сказал песков.

Пресс-секретарь президента россии также заявил, что у путина в графике нет скорых поездок на Ближний Восток.

Напомним

В кремле выразили возмущение из-за приглашения украинских военных на парад ко Дню победы над нацизмом в Великобритании. Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков назвал это "неуважением к ветеранам Второй мировой войны".

До того песков заявлял, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Вашингтон
Дональд Трамп
Великобритания
Саудовская Аравия
Украина
Brent
$60.42
Bitcoin
$94,067.70
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.72
Золото
$3,321.95
Ethereum
$1,805.22