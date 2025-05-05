Встреча российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима, но должна быть подготовлена соответствующим образом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, передают росСМИ, пишет УНН.

песков прокомментировал, может ли путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае.

Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются. Пока что какой-либо конкретики на этот счет нет