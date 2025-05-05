В кремле заявили, что встреча путина и Трампа необходима, но конкретики нет
Киев • УНН
Пресс-секретарь путина заявил о необходимости подготовки встречи с Трампом. Для этого нужны усилия экспертов и продолжение контактов между москвой и Вашингтоном.
Встреча российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа во многом необходима, но должна быть подготовлена соответствующим образом.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, передают росСМИ, пишет УНН.
Детали
песков прокомментировал, может ли путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае.
Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на разных экспертных уровнях. Это требует продолжения контактов между москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются. Пока что какой-либо конкретики на этот счет нет
Пресс-секретарь президента россии также заявил, что у путина в графике нет скорых поездок на Ближний Восток.
Напомним
В кремле выразили возмущение из-за приглашения украинских военных на парад ко Дню победы над нацизмом в Великобритании. Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков назвал это "неуважением к ветеранам Второй мировой войны".
До того песков заявлял, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам".