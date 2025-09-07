У КМВА спростували інформацію про третю жертву масованої атаки рф у Києві
Київ • УНН
Київська міська військова адміністрація спростувала інформацію про третього загиблого внаслідок нічної російської атаки. Раніше повідомлялося про загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини.
В Київській міській військовій адміністрації коротко зазначили, що інформація про третього загиблого не підтвердилась, передає УНН.
Деталі
На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась
Нагадаємо
У Києві раніше було повідомляли про загибель третьої людини внаслідок нічної російської атаки. Раніше мер Києва повідомляв про загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель молодої жінки та її двомісячного сина внаслідок масованої атаки рф на столицю України. Очільник міста також вказував, що через терор рф у Києві 20 людей постраждали, з них 7 людей госпіталізовано. Серед госпіталізованих - вагітна жінка.