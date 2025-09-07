$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 15981 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)
6 вересня, 19:15 • 38597 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 56208 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 82688 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 71244 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 49964 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54182 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 70890 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36706 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
У КМВА спростували інформацію про третю жертву масованої атаки рф у Києві

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Київська міська військова адміністрація спростувала інформацію про третього загиблого внаслідок нічної російської атаки. Раніше повідомлялося про загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини.

У КМВА спростували інформацію про третю жертву масованої атаки рф у Києві

В Київській міській військовій адміністрації коротко зазначили, що інформація про третього загиблого не підтвердилась, передає УНН.

Деталі

На щастя, інформація про третього загиблого не підтвердилась

- повідомив Тимур Ткаченко, начальник КМВА.

Нагадаємо

У Києві раніше було повідомляли про загибель третьої людини внаслідок нічної російської атаки. Раніше мер Києва повідомляв про загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини.

  Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель молодої жінки та її двомісячного сина внаслідок масованої атаки рф на столицю України. Очільник міста також вказував, що через терор рф у Києві 20 людей постраждали, з них 7 людей госпіталізовано. Серед госпіталізованих - вагітна жінка.  

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніКиїв
Фейкові новини
Віталій Кличко
Київ