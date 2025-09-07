У Києві зросла до трьох кількість жертв російської масованої атаки

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 8312 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 14819 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 37371 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 55335 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 81307 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 70466 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49736 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53962 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 70403 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36665 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
756мм
Популярнi новини
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36 • 22732 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)7 вересня, 01:43 • 22599 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко7 вересня, 01:55 • 16088 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43 • 17812 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні7 вересня, 03:40 • 16571 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 81304 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 70465 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 70403 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 49758 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 72480 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 1484 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 15914 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 48909 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 103251 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 46302 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury
Детонатор

У Києві зросла до трьох кількість жертв російської масованої атаки

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Києві підтверджено загибель третьої людини внаслідок нічної російської атаки. Раніше мер Києва повідомляв про загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини.

У Києві зросла до трьох кількість жертв російської масованої атаки

Мер Києва раніше підтвердив загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини. Згодом з'ясуалось про загибель 3-ї людини: інформація щодо жертви внаслідок нічної атаки зс рф по столиці була підтверджена начальником Київської міської військової адміністрації, передає УНН.

Деталі

Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним. Пошуково-рятувальна операція триває.

- повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської ОВА

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель молодої жінки та її двомісячного сина внаслідок масованої атаки рф на столицю України. Очільник міста також вказував, що через терор рф у Києві 20 людей постраждали, з них 7 людей госпіталізовано. Серед госпіталізованих - вагітна жінка.

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніКиїв
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Київ