У Києві зросла до трьох кількість жертв російської масованої атаки
Київ • УНН
У Києві підтверджено загибель третьої людини внаслідок нічної російської атаки. Раніше мер Києва повідомляв про загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини.
Мер Києва раніше підтвердив загибель 32-річної жінки та її двомісячної дитини. Згодом з'ясуалось про загибель 3-ї людини: інформація щодо жертви внаслідок нічної атаки зс рф по столиці була підтверджена начальником Київської міської військової адміністрації, передає УНН.
Деталі
Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним. Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив загибель молодої жінки та її двомісячного сина внаслідок масованої атаки рф на столицю України. Очільник міста також вказував, що через терор рф у Києві 20 людей постраждали, з них 7 людей госпіталізовано. Серед госпіталізованих - вагітна жінка.