В Киеве возросло до трех число жертв российской массированной атаки
Киев • УНН
В Киеве подтверждена гибель третьего человека в результате ночной российской атаки. Ранее мэр Киева сообщал о гибели 32-летней женщины и ее двухмесячного ребенка.
Мэр Киева ранее подтвердил гибель 32-летней женщины и ее двухмесячного ребенка. Впоследствии выяснилось о гибели 3-го человека: информация о жертве в результате ночной атаки ВС РФ по столице была подтверждена начальником Киевской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель молодой женщины и ее двухмесячного сына в результате массированной атаки РФ на столицу Украины. Глава города также указывал, что из-за террора РФ в Киеве 20 человек пострадали, из них 7 человек госпитализированы. Среди госпитализированных - беременная женщина.