В Киеве возросло до трех число жертв российской массированной атаки

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 8776 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 15367 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 37962 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 55767 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 81969 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 70832 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 49845 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 54061 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 70626 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36681 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
39%
756мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)7 сентября, 01:43 • 22938 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко7 сентября, 01:55 • 16355 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки7 сентября, 02:43 • 18134 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади7 сентября, 03:40 • 16817 просмотра
Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление05:02 • 10207 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 81969 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 70832 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 70626 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 49962 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 72673 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto08:47 • 1768 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 16063 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 49031 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 103433 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 46410 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
9К720 Искандер
E-6 Mercury
Детонатор

В Киеве возросло до трех число жертв российской массированной атаки

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В Киеве подтверждена гибель третьего человека в результате ночной российской атаки. Ранее мэр Киева сообщал о гибели 32-летней женщины и ее двухмесячного ребенка.

В Киеве возросло до трех число жертв российской массированной атаки

Мэр Киева ранее подтвердил гибель 32-летней женщины и ее двухмесячного ребенка. Впоследствии выяснилось о гибели 3-го человека: информация о жертве в результате ночной атаки ВС РФ по столице была подтверждена начальником Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается.

- сообщил Тимур Ткаченко, глава Киевской ОВА

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель молодой женщины и ее двухмесячного сына в результате массированной атаки РФ на столицу Украины. Глава города также указывал, что из-за террора РФ в Киеве 20 человек пострадали, из них 7 человек госпитализированы. Среди госпитализированных - беременная женщина.

Игорь Тележников

Война в УкраинеКиев
Киевская городская государственная администрация
Виталий Кличко
Киев