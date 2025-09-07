В Киеве возросло до трех число жертв российской массированной атаки

Мэр Киева ранее подтвердил гибель 32-летней женщины и ее двухмесячного ребенка. Впоследствии выяснилось о гибели 3-го человека: информация о жертве в результате ночной атаки ВС РФ по столице была подтверждена начальником Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается. - сообщил Тимур Ткаченко, глава Киевской ОВА

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель молодой женщины и ее двухмесячного сына в результате массированной атаки РФ на столицу Украины. Глава города также указывал, что из-за террора РФ в Киеве 20 человек пострадали, из них 7 человек госпитализированы. Среди госпитализированных - беременная женщина.