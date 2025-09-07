$41.350.00
В КГВА опровергли информацию о третьей жертве массированной атаки РФ в Киеве

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Киевская городская военная администрация опровергла информацию о третьем погибшем в результате ночной российской атаки. Ранее сообщалось о гибели 32-летней женщины и ее двухмесячного ребенка.

В КГВА опровергли информацию о третьей жертве массированной атаки РФ в Киеве

В Киевской городской военной администрации коротко отметили, что информация о третьем погибшем не подтвердилась, передает УНН.

Детали

К счастью, информация о третьем погибшем не подтвердилась

- сообщил Тимур Ткаченко, начальник КГВА.

Напомним

В Киеве ранее сообщали о гибели третьего человека в результате ночной российской атаки. Ранее мэр Киева сообщал о гибели 32-летней женщины и ее двухмесячного ребенка.

  Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель молодой женщины и ее двухмесячного сына в результате массированной атаки РФ на столицу Украины. Глава города также указывал, что из-за террора РФ в Киеве 20 человек пострадали, из них 7 человек госпитализированы. Среди госпитализированных - беременная женщина.  

Игорь Тележников

Война в УкраинеКиев
Фейковые новости
Виталий Кличко
Киев