У Хмельницькій області виявлено два випадки гарячки Західного Нілу
Київ • УНН
У Хмельницькій області зафіксовано два лабораторно підтверджені випадки гарячки Західного Нілу. Пацієнти - 55-річний чоловік та 21-річна дівчина - звернулися за допомогою 31 серпня і наразі перебувають на стаціонарному лікуванні.
У Хмельницькій області виявили випадки гарячки Західного Нілу. Пацієнти звернулись за допомогою ще у серпні цього року. Про це під час брифінгу розповів гендиректор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич, передає УНН.
Деталі
Наразі маємо двоє хворих, які підтверджені лабораторно. Це 55 років чоловік і 21-річна дівчина. Випадки між собою не пов’язані
За його словами, обидва інфікованих цією екзотичною хворобою звернулись за допомогою практично одночасно — 31 серпня. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні.
Проти лихоманки Західного Нілу немає специфічного лікування – інфекціоніст Голубовська 10.09.24, 17:22 • 100542 перегляди
Доповнення
Габрикевич наголосив, що головними симптомами гарячки Західного Нілу є висока температура упродовж тривалого часу, головний біль, біль у м’язах та суглобах, слабкість, нудота, діарея.
Довідково
Геморагічна гарячка Західного Нілу — це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси так званих тигрових комарів. Вона може викликати лихоманку та висипання на шкірі, а в тяжких випадках — запалення мозку та його оболонок. Найчастіше хворіють на гарячку влітку та восени.
Основним джерелом гарячки в природі є перелітні птахи, які у крові мають високі концентрації вірусу. Комарі кусають їх і можуть передати вірус іншим тваринам чи людям. До 80% людей переносять цю хворобу безсимптомно.
Нагадаємо
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін завив, що в Україні зареєстровано 69 випадків гарячки Західного Нілу, з них 41 у серпні. Найбільше хворих виявлено в Полтавській, Черкаській, Київській областях та Києві.
У Києві померли три людини від ускладнень гарячки Західного Нілу - КМДА30.08.24, 12:17 • 35623 перегляди