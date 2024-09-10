Україна буде постійно стикатись з гарячкою Західного Нілу: за серпень зареєстрували 41 випадок
Київ • УНН
З початку року в Україні зареєстровано 69 випадків гарячки Західного Нілу, з них 41 у серпні. Найбільше хворих виявлено в Полтавській, Черкаській, Київській областях та Києві.
В Україні з початку року зафіксовано 69 випадків гарячки Західного Нілу, з яких 41 випадок підтверджений у серпні. Найбільше хворих виявлено в Полтавській, Черкаській, Київській областях та у столиці.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Гарячка Західного Нілу — небезпечна хвороба, яке з 1937 року було виявлене в Африці, а тепер циркулює по всьому світу, а основними переносниками є птахи. Дійсно, в Україні є декілька шляхів перелітних птахів, тому Україна буде постійно стикатись з цією інфекцією. З початку серпня ми зареєстрували 41 підтверджений випадок, а з початку року їх 69
За його словами, Полтавська, Черкаська та Київська області, а також сама столиця є лідерами за кількістю захворілих.
Захист від цього є один — це захист від укусів комарів, це єдиний спосіб убезпечити себе від інфікування
Нагадаємо
Від початку літа в київській лікарні перебувало 17 пацієнтів із діагнозом гарячка Західного Нілу, яка передається від комарів та може викликати ураження нервової системи, а інколи і смерть.