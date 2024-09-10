Украина будет постоянно сталкиваться с лихорадкой Западного Нила: за август зарегистрировали 41 случай

В Украине с начала года зафиксировано 69 случаев лихорадки Западного Нила, из которых 41 случай подтвержден в августе. Больше всего больных выявлено в Полтавской, Черкасской, Киевской областях и в столице.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Лихорадка Западного Нила - опасная болезнь, которая с 1937 года была обнаружена в Африке, а теперь циркулирует по всему миру, а основными переносчиками являются птицы. Действительно, в Украине есть несколько путей перелетных птиц, поэтому Украина будет постоянно сталкиваться с этой инфекцией. С начала августа мы зарегистрировали 41 подтвержденный случай, а с начала года их 69 - сказал Кузин.

По его словам, Полтавская, Черкасская и Киевская области, а также сама столица являются лидерами по количеству заболевших.

Защита от этого есть одна - это защита от укусов комаров, это единственный способ обезопасить себя от инфицирования - добавил Кузин.

Напомним

С начала лета в киевской больнице находилось 17 пациентов с диагнозом лихорадка Западного Нила, которая передается от комаров и может вызвать поражение нервной системы, а иногда и смерть.