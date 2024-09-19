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В Хмельницкой области выявлено два случая лихорадки Западного Нила

В Хмельницкой области выявлено два случая лихорадки Западного Нила

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 10:29  •  5064 просмотра

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В Хмельницкой области зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая лихорадки Западного Нила. Пациенты - 55-летний мужчина и 21-летняя девушка - обратились за помощью 31 августа и сейчас находятся на стационарном лечении.

В Хмельницкой области обнаружили случаи лихорадки Западного Нила. Пациенты обратились за помощью еще в августе этого года. Об этом во время брифинга рассказал  гендиректор Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Николай Габрикевич, передает УНН.

Детали

Сейчас имеем двое больных, которые подтверждены лабораторно. Это 55 лет мужчина и 21-летняя девушка. Случаи между собой не связаны

- объясняет Габрикевич.

По его словам, оба инфицированных этой экзотической болезнью обратились за помощью практически одновременно - 31 августа. Они находятся на стационарном лечении.

Проти лихоманки Західного Нілу немає специфічного лікування – інфекціоніст Голубовська 10 сентября 2024, 14:22 • 100130 просмотров

Дополнение

Габрикевич отметил, что главными симптомами лихорадки Западного Нила являются высокая температура в течение длительного времени, головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, тошнота, диарея.

Справочно

Геморрагическая лихорадка Западного Нила - это вирусная болезнь, которая чаще всего передается через укусы так называемых тигровых комаров. Она может вызвать лихорадку и высыпания на коже, а в тяжелых случаях - воспаление мозга и его оболочек. Чаще всего болеют лихорадкой летом и осенью.

Основным источником лихорадки в природе являются перелетные птицы, которые в крови имеют высокие концентрации вируса. Комары кусают их и могут передать вирус другим животным или людям. До 80% людей переносят эту болезнь бессимптомно.

Напомним,

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин завил, что в Украине зарегистрировано 69 случаев лихорадки Западного Нила, из них 41 в августе. Больше всего больных выявлено в Полтавской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

У Києві померли три людини від ускладнень гарячки Західного Нілу - КМДА30 августа 2024, 09:17 • 35190 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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