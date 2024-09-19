В Хмельницкой области выявлено два случая лихорадки Западного Нила

В Хмельницкой области обнаружили случаи лихорадки Западного Нила. Пациенты обратились за помощью еще в августе этого года. Об этом во время брифинга рассказал гендиректор Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Николай Габрикевич, передает УНН.

Детали

Сейчас имеем двое больных, которые подтверждены лабораторно. Это 55 лет мужчина и 21-летняя девушка. Случаи между собой не связаны - объясняет Габрикевич.

По его словам, оба инфицированных этой экзотической болезнью обратились за помощью практически одновременно - 31 августа. Они находятся на стационарном лечении.

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Дополнение

Габрикевич отметил, что главными симптомами лихорадки Западного Нила являются высокая температура в течение длительного времени, головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, тошнота, диарея.

Справочно

Геморрагическая лихорадка Западного Нила - это вирусная болезнь, которая чаще всего передается через укусы так называемых тигровых комаров. Она может вызвать лихорадку и высыпания на коже, а в тяжелых случаях - воспаление мозга и его оболочек. Чаще всего болеют лихорадкой летом и осенью.

Основным источником лихорадки в природе являются перелетные птицы, которые в крови имеют высокие концентрации вируса. Комары кусают их и могут передать вирус другим животным или людям. До 80% людей переносят эту болезнь бессимптомно.

Напомним,

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин завил, что в Украине зарегистрировано 69 случаев лихорадки Западного Нила, из них 41 в августе. Больше всего больных выявлено в Полтавской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

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