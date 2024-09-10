Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Специфического лечения, которое бы было направлено на вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила, нет. Об этом в интервью УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

«Никакой специфической профилактики нет, вакцины нет для людей. Только неспецифические, репелленты, инсектициды применять, уничтожать места размножения этих комаров, ликвидировать их. (...) Кстати, это возбудитель, который относится к третьей группе биологической опасности. Это очень серьезная группа, а последняя - четвертая группа - там, где вирус Эбола и биологическое оружие. Кстати, после вспышек в США каждого донора крови тестируют на предмет того, не является ли он переносчиком вируса лихорадки Западного Нила. Это очень опасный вирус. Он опаснее ковида. Лечение специфического, к сожалению, нет, нет противовирусной терапии никакой, не разработана и даже нет пока намеков на эту противовирусную терапию», - рассказала специалист.

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По словам Голубовской, вспышка, которая сейчас фиксируется в Украине, очень серьезная. Кроме того, болезнь плохо диагностируется.

«...что хорошего можно сказать - огромное количество людей болеют нетрудно. То есть мы их просто вообще не диагностируем. У человека может быть просто повышенная температура и недомогание. Есть люди без катарального синдрома, без ничего. Это легкая форма. Может быть конъюнктивит. Очень редко респираторный синдром. И только у одного где-то процента развивается самая тяжелая форма поражения. Мы ее называем нейроинвазивная форма. Она очень тяжелая на самом деле. Там несколько вариантов. И у нас уже есть методики, хотя нет ни рекомендаций никаких по лечению, ничего. Но мы очень быстро отработали. И у нас очень хорошие результаты лечения. Есть случаи, когда человек входит в мозговую кому, но у нас есть и здесь хорошие результаты терапии - главное быстро начинать лечение, а не ждать и непонятно чего, а потом только звать специалиста-консультанта. Нет! Сразу. Инфекции, любые инфекции, надо лечить сразу, если есть этиотропная терапия, если человек попал в реанимацию, неотложное состояние, нужно сразу лечить и сразу получать ответ. Если ответа нет, терапию надо менять и добиться того, чтобы он был. Это единственное, что помогает», - пояснила инфекционист.

Как пояснила специалист, ранее эта болезнь была специфической для Африки и когда ее обнаружили, то узнали, что где-то 47% долины Западного Нила имеют антитела - именно поэтому заболевание называется «лихорадка Западного Нила». Однако, со временем инфекция распространилась практически по всей Европе и стала здесь эндемичной - то есть характерной для данного региона. В Украине до войны было 20 очагов этого заболевания. В нашей стране есть комары, переносящие вирус, а естественными резервуарами для вируса являются в основном птицы. Однако, птицы иногда погибают под влиянием этой лихорадки, поэтому Голубовская не исключает, что мертвые птицы, которых часто в последнее время видят жители Киевщины, могут быть поражены этой болезнью.

«У одной пациентки, которую я консультировала, несколько кур погибло в хозяйстве. Это уже эпидемиологический анамнез», - рассказала врач.

Она добавила, что человек является тупиковой ветвью для распространения вируса - то есть, если комар укусит больного человека, а за ним здорового - он не заболеет. Однако, практика Соединенных штатов, которые по словам врача пережили «драматические вспышки» этой болезни, показала, что уничтожение комаров косвенно влияет на распространение инфекции. Именно на снижение популяции комаров были направлены меры, которые проводились во время первой вспышки болезни в США в 1999 году. Мероприятия осуществлялись уже тогда, когда еще не было установлено какая именно инфекция поразила людей.

«В США тогда, в 1999 году, когда не знали еще, что происходит и даже не все верили в возможность эпидемии в таком благополучном городе как Нью-Йорк, но эпидемиологи начали изучать, что же происходит. И что они заметили? Что огромное количество комаров, которые и могут быть переносчиками. Тогда начали проводить подворовые обходы, просили хозяев частных домов осушать емкости с водой, осушали водоемы со стоячей водой, обеспечивали всех инсектицидами. В канализацию запустили рыбок гамбузий, которые поедают личинки комаров. И так они значительно уменьшили популяцию переносчиков. И это косвенно снизило вероятность заболеть», - пояснила врач и напомнила, что в Украине в свое время был фактически уничтожен санитарно-эпидемиологический надзор.

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