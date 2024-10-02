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У “Хезболлі” заявляють, що змусили відступити ізраїльську армію з півдня Лівану

У “Хезболлі” заявляють, що змусили відступити ізраїльську армію з півдня Лівану

Київ • УНН

 • 15471 перегляди

"Хезболла" стверджує, що відбила спробу ізраїльських військ проникнути до міста Аль-Адіса в Лівані. Бійці угруповання завдали втрат ізраїльським силам і змусили їх відступити.

Бійці ліванського угруповання "Хезболла" відбили спробу ізраїльської армії проникнути до міста Аль-Адіса (Ліван) з району міста Халлат аль-Мухафер.

Про це повідомляє пресслужба "Хезболли", передає УНН.

Деталі

Як заявили в пресслужбі "Хезболли", бійці Ісламського опору вступили в бій з піхотними силами Ізраїлю, які намагалися проникнути до міста Аль-Адіса з району міста Халлат аль-Мухафер, і завдавши їм втрат, змусили сили Ізраїлю відступити.

Нагадаємо

В ніч на 1 жовтня війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.

Іран використав гіперзвукові ракети "Фатех" під час атаки на Ізраїль, вразивши елементи протиракетної оборони.

Ізраїль розпочав нові авіаудари на об'єкти Хезболли в Бейруті вночі 2 жовтня. Це відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль, що відбулася напередодні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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