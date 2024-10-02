У “Хезболлі” заявляють, що змусили відступити ізраїльську армію з півдня Лівану
Київ • УНН
"Хезболла" стверджує, що відбила спробу ізраїльських військ проникнути до міста Аль-Адіса в Лівані. Бійці угруповання завдали втрат ізраїльським силам і змусили їх відступити.
Бійці ліванського угруповання "Хезболла" відбили спробу ізраїльської армії проникнути до міста Аль-Адіса (Ліван) з району міста Халлат аль-Мухафер.
Про це повідомляє пресслужба "Хезболли", передає УНН.
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Як заявили в пресслужбі "Хезболли", бійці Ісламського опору вступили в бій з піхотними силами Ізраїлю, які намагалися проникнути до міста Аль-Адіса з району міста Халлат аль-Мухафер, і завдавши їм втрат, змусили сили Ізраїлю відступити.
Нагадаємо
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Іран використав гіперзвукові ракети "Фатех" під час атаки на Ізраїль, вразивши елементи протиракетної оборони.
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