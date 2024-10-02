В «Хезболле» заявляют, что заставили отступить израильскую армию с юга Ливана
Киев • УНН
«Хезболла» утверждает, что отбила попытку израильских войск проникнуть в город Аль-Адиса в Ливане. Бойцы группировки нанесли потери израильским силам и заставили их отступить.
Бойцы ливанской группировки «Хезболла» отбили попытку израильской армии проникнуть в город Аль-Адиса (Ливан) из района города Халлат аль-Мухафер.
Об этом сообщает пресс-служба «Хезболлы», передает УНН.
Детали
Как заявили в пресс-службе «Хезболлы», бойцы Исламского сопротивления вступили в бой с пехотными силами Израиля, которые пытались проникнуть в город Аль-Адиса из района города Халлат аль-Мухафер, и нанеся им потери, заставили силы Израиля отступить.
Напомним,
В ночь на 1 октября войска ЦАХАЛа начали операцию «Северные стрелы»: ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектев «Хезболле» в приграничной зоне на юге Ливана.
Иран использовал гиперзвуковые ракеты «Фатех» во время атаки на Израиль, поразив элементы противоракетной обороны.
Израиль начал новые авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте ночью 2 октября. Это ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль, состоявшуюся накануне.