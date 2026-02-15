У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт - МВА

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 11587 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 22863 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 21750 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 22491 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 20767 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18730 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15605 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15375 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15260 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14675 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
82%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими14 лютого, 21:16 • 4614 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 10414 перегляди
Губернатор Каліфорнії Ньюсом закликав союзників у Європі сприймати політику Трампа як тимчасове явище14 лютого, 21:59 • 3732 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 5990 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 4266 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 78593 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 126724 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 71489 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 88675 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 129003 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Азербайджан
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3212 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16568 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15991 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19269 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42753 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт - МВА

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У Херсоні тимчасово зупинено рух електротранспорту. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах електропостачання.

У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт - МВА

У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає УНН.

Деталі

За словами Шанька, фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах електропостачання.

Плануйте свої пересування містом з огляду на цю інформацію. Про відновлення руху тролейбусів ми повідомимо додатково - додав голова Херсонської МВА.

Україна відбила нічну атаку 83 безпілотників, 55 з них знищено15.02.26, 08:41 • 584 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоУНН-Одеса
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Херсон