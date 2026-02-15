У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт - МВА
Київ • УНН
У Херсоні тимчасово зупинено рух електротранспорту. Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах електропостачання.
У Херсоні тимчасово не працює електротранспорт. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає УНН.
Деталі
За словами Шанька, фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах електропостачання.
Плануйте свої пересування містом з огляду на цю інформацію. Про відновлення руху тролейбусів ми повідомимо додатково - додав голова Херсонської МВА.
