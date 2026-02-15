В Херсоне временно не работает электротранспорт - ГВА

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 февраля, 19:48 • 11567 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 22819 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 21726 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 22464 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 20750 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18718 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15597 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15373 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15259 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14673 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
82%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими14 февраля, 21:16 • 4614 просмотра
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14 февраля, 21:42 • 10414 просмотра
Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление14 февраля, 21:59 • 3732 просмотра
Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа14 февраля, 22:39 • 5990 просмотра
Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика14 февраля, 23:40 • 4266 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 78570 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 126673 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 71469 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 88657 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 128988 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Марк Рютте
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Азербайджан
Вашингтон
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 3198 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 16558 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15980 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 19260 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 42739 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

В Херсоне временно не работает электротранспорт - ГВА

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Херсоне временно остановлено движение электротранспорта. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на объектах электроснабжения.

В Херсоне временно не работает электротранспорт - ГВА

В Херсоне временно не работает электротранспорт. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает УНН.

Детали

По словам Шанько, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на объектах электроснабжения.

Планируйте свои передвижения по городу с учетом этой информации. О возобновлении движения троллейбусов мы сообщим дополнительно, - добавил глава Херсонской ГВА.

Украина отразила ночную атаку 83 беспилотников, 55 из них уничтожены15.02.26, 08:41 • 550 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоУНН-Одесса
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Херсон