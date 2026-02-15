В Херсоне временно не работает электротранспорт - ГВА
Киев • УНН
В Херсоне временно остановлено движение электротранспорта. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на объектах электроснабжения.
В Херсоне временно не работает электротранспорт. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает УНН.
Детали
По словам Шанько, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы на объектах электроснабжения.
Планируйте свои передвижения по городу с учетом этой информации. О возобновлении движения троллейбусов мы сообщим дополнительно, - добавил глава Херсонской ГВА.
