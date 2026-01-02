У Херсоні можливі перебої з опаленням на тлі ударів рф по теплогенерації від ранку, у частині міста немає світла

У Херсоні можливі перебої з теплопостачанням на тлі того, як під ворожими ударами від ранку перебуває об'єкт теплогенерації, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За даними голови Херсонської МВА Ярослава Шанька, також в одному з районів міста перебої зі світлом і можливі - з водопостачанням, пише УНН.

З самого ранку один із обʼєктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті - написав Прокудін у Telegram.

Голова ОВА наголосив: "Мета ворога очевидна - цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла. Це - свідомий терор проти мирних людей".

"Дніпровський район частково знеструмлено. Фахівці з'ясовують причини та займаються аварійно-відновлювальними роботами. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням", - також повідомив Шанько у Telegram.

Доповнення

У Херсонській ОВА повідомляли, що у Херсоні "майже кожного дня прилітає на ТЕЦ".