Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 42211 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 67226 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 53350 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 50977 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 168647 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 165075 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 55813 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46193 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38753 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Публікації
Ексклюзиви
У Херсоні можливі перебої з опаленням на тлі ударів рф по теплогенерації від ранку, у частині міста немає світла

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Херсоні можливі перебої з теплопостачанням через ворожі удари по об'єкту теплогенерації. Також у Дніпровському районі міста частково відсутнє світло та можливі перебої з водопостачанням.

У Херсоні можливі перебої з опаленням на тлі ударів рф по теплогенерації від ранку, у частині міста немає світла

У Херсоні можливі перебої з теплопостачанням на тлі того, як під ворожими ударами від ранку перебуває об'єкт теплогенерації, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За даними голови Херсонської МВА Ярослава Шанька, також в одному з районів міста перебої зі світлом і можливі - з водопостачанням, пише УНН.

З самого ранку один із обʼєктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті

- написав Прокудін у Telegram.

Голова ОВА наголосив: "Мета ворога очевидна - цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла. Це - свідомий терор проти мирних людей".

"Дніпровський район частково знеструмлено. Фахівці з'ясовують причини та займаються аварійно-відновлювальними роботами. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням", - також повідомив Шанько у Telegram.

Доповнення

У Херсонській ОВА повідомляли, що у Херсоні "майже кожного дня прилітає на ТЕЦ".

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Прокудін Олександр Сергійович
Херсон