В Херсоне возможны перебои с отоплением на фоне ударов РФ по теплогенерации с утра, в части города нет света

09:17 • 1106 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 3094 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 43820 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 69158 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 54706 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 52055 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 171420 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 168076 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56258 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46581 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 15065 просмотра
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 5980 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 9884 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос04:31 • 4892 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 11863 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 2358 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 32552 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 50285 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 171411 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 96015 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 30628 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 39347 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 39805 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 96029 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 38469 просмотра
В Херсоне возможны перебои с отоплением на фоне ударов РФ по теплогенерации с утра, в части города нет света

Киев • УНН

 • 930 просмотра

В Херсоне возможны перебои с теплоснабжением из-за вражеских ударов по объекту теплогенерации. Также в Днепровском районе города частично отсутствует свет и возможны перебои с водоснабжением.

В Херсоне возможны перебои с отоплением на фоне ударов РФ по теплогенерации с утра, в части города нет света

В Херсоне возможны перебои с теплоснабжением на фоне того, как под вражескими ударами с утра находится объект теплогенерации, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По данным главы Херсонской ГВА Ярослава Шанько, также в одном из районов города перебои со светом и возможны - с водоснабжением, пишет УНН.

С самого утра один из объектов теплогенерации находится под ударами российских террористов. В результате прилетов возможны перебои с теплоснабжением в городе

- написал Прокудин в Telegram.

Глава ОВА подчеркнул: "Цель врага очевидна - целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре они пытаются оставить Херсон зимой без тепла. Это - сознательный террор против мирных людей".

"Днепровский район частично обесточен. Специалисты выясняют причины и занимаются аварийно-восстановительными работами. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением", - также сообщил Шанько в Telegram.

Дополнение

В Херсонской ОВА сообщали, что в Херсоне "почти каждый день прилетает на ТЭЦ".

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон