В Херсоне возможны перебои с отоплением на фоне ударов РФ по теплогенерации с утра, в части города нет света
Киев • УНН
В Херсоне возможны перебои с теплоснабжением из-за вражеских ударов по объекту теплогенерации. Также в Днепровском районе города частично отсутствует свет и возможны перебои с водоснабжением.
В Херсоне возможны перебои с теплоснабжением на фоне того, как под вражескими ударами с утра находится объект теплогенерации, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По данным главы Херсонской ГВА Ярослава Шанько, также в одном из районов города перебои со светом и возможны - с водоснабжением, пишет УНН.
С самого утра один из объектов теплогенерации находится под ударами российских террористов. В результате прилетов возможны перебои с теплоснабжением в городе
Глава ОВА подчеркнул: "Цель врага очевидна - целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре они пытаются оставить Херсон зимой без тепла. Это - сознательный террор против мирных людей".
"Днепровский район частично обесточен. Специалисты выясняют причины и занимаются аварийно-восстановительными работами. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением", - также сообщил Шанько в Telegram.
Дополнение
В Херсонской ОВА сообщали, что в Херсоне "почти каждый день прилетает на ТЭЦ".