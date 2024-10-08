У Харкові пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано вибухи. Міська та обласна влада не надали коментарів щодо інциденту. Раніше Повітряні сили попереджали про можливий пуск КАБ у напрямку Харківщини.
У Харкові пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.
Раніше у Повітряних силах попередили про пуск КАБ в напрямку Харківщини.
На Харківщині під ранок ворог вдарив "шахедом", за добу атакував 4 райони, четверо людей постраждали30.09.24, 10:31 • 21440 переглядiв