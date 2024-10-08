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У Харкові пролунали вибухи - ЗМІ

У Харкові пролунали вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12517 перегляди

У Харкові зафіксовано вибухи. Міська та обласна влада не надали коментарів щодо інциденту. Раніше Повітряні сили попереджали про можливий пуск КАБ у напрямку Харківщини.

У Харкові пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.

Раніше у Повітряних силах попередили про пуск КАБ в напрямку Харківщини.

На Харківщині під ранок ворог вдарив "шахедом", за добу атакував 4 райони, четверо людей постраждали30.09.24, 10:31 • 21440 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
kharkivska-oblastХарківська область
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
khesa-shakhed-136Шахед-136
kharkivХарків

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