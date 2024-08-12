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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове прогремели взрывы - СМИ

В Харькове прогремели взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 15:37  •  5760 просмотра

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В Харькове было слышно два взрыва. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Взрывы прогремели в Харькове, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"В Харькове был слышен взрыв... В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Атака рф на Харків: ворог вдарив КАБом, є постраждалий9 августа 2024, 13:16 • 23904 просмотра

Антонина Туманова

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