В Харькове прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
В Харькове было слышно два взрыва. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.
Взрывы прогремели в Харькове, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"В Харькове был слышен взрыв... В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.
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