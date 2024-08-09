Атака рф на Харьков: враг ударил КАБом, есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. Повреждено здание университета, предварительно пострадал один человек. Экстренные службы продолжают осмотр места удара.
Оккупанты ударили КАБом по Киевскому району Харькова, предварительно - один человек пострадал. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"По уточненной информации, враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова. Повреждено здание одного из вузов. Предварительно: один пострадавший", - сообщил Синегубов.
Экстренные службы продолжают осмотр.
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