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У Харкові пролунало кілька вибухів

У Харкові пролунало кілька вибухів

Київ • УНН

 • 17371 перегляди

У Харкові пролунало кілька вибухів, Повітряні сили повідомили, що тактична авіація противника скинула керовані авіабомби в Харківській області, що спонукало владу закликати жителів залишатися в укриттях.

У Харкові пролунало кілька вибухів, повідомив мер міста Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав Харків та район перебувати в укриттях, пише УНН.

Деталі

"Місто Харків та район: перебувайте в укриттях!" - написав голова ОВА Синєгубов у Telegram.

"Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів", - вказав мер міста Ігор Терехов у Telegram.

"Суспільне" повідомило спочатку про вибух, а потім другий вибух, що пролунав у Харкові.

Раніше Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога на Харківщині.

У Харківській та низці інших областей - повітряна тривога.

рф сьогодні двічі невдало намагалась атакувати район села Липці на Харківщині, на Куп’янському напрямку триває 5 боєзіткнень - Генштаб 22.05.24, 11:42 • 23296 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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