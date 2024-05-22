В Харькове прогремело несколько взрывов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  43943 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  68577 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  77634 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  66219 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118293 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115729 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119646 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113559 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104543 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  223507 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Новости по теме
В Харькове прогремело несколько взрывов

В Харькове прогремело несколько взрывов

  •  11173 просмотра
Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

  •  10293 просмотра
Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

  •  8973 просмотра
В Украине готовятся к крупнейшему ветеринарному событию: что подготовили организаторы IVC 2024

В Украине готовятся к крупнейшему ветеринарному событию: что подготовили организаторы IVC 2024

  •  6003 просмотра
В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей

В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей

  •  9128 просмотра
Выдавал себя за прокурора: житель Николаевщины обманул более 70 таксистов по всей Украине

Выдавал себя за прокурора: житель Николаевщины обманул более 70 таксистов по всей Украине

  •  8332 просмотра
Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

  •  8089 просмотра
В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

  •  8190 просмотра
Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

  •  9405 просмотра
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Эксклюзив

  •  43943 просмотра

Популярные

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  116069 просмотра
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  36168 просмотра
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

  •  112426 просмотра
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

  •  117650 просмотра
Вьетнам избрал президента

Вьетнам избрал президента

  •  109716 просмотра

Публикации

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  116069 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  223507 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  209429 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  403248 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  388023 просмотра

В Харькове прогремело несколько взрывов

В Харькове прогремело несколько взрывов, Воздушные силы сообщили, что тактическая авиация противника сбросила управляемые авиабомбы в Харьковской области, что побудило власти призвать жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  11173 просмотра
В Харькове прогремело несколько взрывов

Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Кабинет министров одобрил предоставление украинским военнослужащим дополнительного отпуска продолжительностью до 15 дней в году для уничтожения вражеской техники, при этом для различных типов уничтоженной техники установлены конкретные сроки: от 1 дня для беспилотных летательных аппаратов малой дальности до 5 дней для военных кораблей или самолетов.

Общество •   •  10293 просмотра
Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

На фоне возможных планов россии по изменению морских границ в Балтийском море Латвия, Литва, Финляндия внимательно следят за действиями Москвы, добиваясь объяснений и предупреждая, что такие шаги нарушат международное право и создадут угрозу региональной безопасности.

Новости Мира •   •  8973 просмотра
Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

В Украине готовятся к крупнейшему ветеринарному событию: что подготовили организаторы IVC 2024

IVC 2024: научная конференция, фестиваль груминга и ярмарка товаров для животных.

Новости Бизнеса •   •  6003 просмотра
В Украине готовятся к крупнейшему ветеринарному событию: что подготовили организаторы IVC 2024

В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей

Из-за вражеских обстрелов энергообъектов в Сумской области 518 000 потребителей остались без электричества, но большинство из них были восстановлены к утру, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Общество •   •  9128 просмотра
В результате атаки врага на Сумщине было обесточено 518 тысяч потребителей

Выдавал себя за прокурора: житель Николаевщины обманул более 70 таксистов по всей Украине

На Николаевщине будут судить 32-летнего жителя Снигиревки, который обманул 74 таксистов со всей Украины.

Общество •   •  8332 просмотра
Выдавал себя за прокурора: житель Николаевщины обманул более 70 таксистов по всей Украине

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.

Новости Мира •   •  8089 просмотра
Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.

Новости Мира •   •  8190 просмотра
В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу.

Экономика •   •  9405 просмотра
Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

В сентябре 2023 года в учебники истории для учеников 11-х классов в Украине будет исключен раздел о полномасштабном вторжении россии в Украину.

Общество •   •  43943 просмотра
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины