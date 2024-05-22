В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал Харьков и район находиться в укрытиях, пишет УНН.

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"Город Харьков и район: пребывайте в укрытиях!"- написал глава ОВА Синегубов в Telegram.

"Харьковчане, осторожно! В городе прогремело несколько взрывов", - указал мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Суспільне" сообщило сначала о взрыве, а затем втором взрыве, прогремевшем в Харькове.

Ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага на Харьковщине.



В Харьковской и ряде других областей - воздушная тревога.

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