У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового
Київ • УНН
У Харкові чотирьом чоловікам, включаючи 55-річного мешканця передмістя, повідомлено про підозру у розбійному нападі на 89-річну матір українського військового. Зловмисники вважали, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США.
У Харкові повідомили про підозру 55-річному мешканцю передмістя Харкова та його спільникам яка скоїла розбійний напад на матір українського військового. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Сьогодні за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьом чоловікам повідомлено про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України)
За попередніми даними слідства, 55-річний мешканець передмістя Харкова підшукав людей для реалізації злочинного наміру. Серед них — його знайомий, а також двоє громадян Грузії, яких він привіз із м. Кременчук Полтавської області до Харкова.
У суді прокурори клопотатимуть про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
