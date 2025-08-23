$41.220.00
23 серпня
Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський
Ексклюзив
07:20 • 16633 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 16523 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 18107 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 12419 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 33783 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29659 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 25894 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25011 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24582 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Харкові чотирьом чоловікам, включаючи 55-річного мешканця передмістя, повідомлено про підозру у розбійному нападі на 89-річну матір українського військового. Зловмисники вважали, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США.

У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового

У Харкові повідомили про підозру 55-річному мешканцю передмістя Харкова та його спільникам яка скоїла розбійний напад на матір українського військового. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Сьогодні за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьом чоловікам повідомлено про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, 55-річний мешканець передмістя Харкова підшукав людей для реалізації злочинного наміру. Серед них — його знайомий, а також двоє громадян Грузії, яких він привіз із м. Кременчук Полтавської області до Харкова.

У суді прокурори клопотатимуть про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у Харкові затримано групу, яка здійснила розбійний напад на 89-річну матір українського військового. Зловмисники вважали, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Долар США
Харківська область
Полтавська область
Україна
Кременчук
Грузія
Харків