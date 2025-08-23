В Харькове сообщили о подозрении мужчинам, совершившим нападение на мать украинского военного
Киев • УНН
В Харькове четырем мужчинам, включая 55-летнего жителя пригорода, сообщено о подозрении в разбойном нападении на 89-летнюю мать украинского военного. Злоумышленники считали, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США.
В Харькове сообщили о подозрении 55-летнему жителю пригорода Харькова и его сообщникам, совершившим разбойное нападение на мать украинского военного. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Сегодня под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры четырем мужчинам сообщено о подозрении в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и соединенном с проникновением в жилище, направленном на завладение имуществом в крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины)
По предварительным данным следствия, 55-летний житель пригорода Харькова подыскал людей для реализации преступного умысла. Среди них — его знакомый, а также двое граждан Грузии, которых он привез из г. Кременчуг Полтавской области в Харьков.
В суде прокуроры будут ходатайствовать об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.
