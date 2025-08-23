$41.220.00
11:35
Наработки по архитектуре гарантий безопасности будут готовы в ближайшие дни - Зеленский
Эксклюзив
07:20 • 16651 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 16542 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 18120 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 12423 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 33785 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29660 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25896 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25011 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24582 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
В Харькове сообщили о подозрении мужчинам, совершившим нападение на мать украинского военного

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Харькове четырем мужчинам, включая 55-летнего жителя пригорода, сообщено о подозрении в разбойном нападении на 89-летнюю мать украинского военного. Злоумышленники считали, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США.

В Харькове сообщили о подозрении мужчинам, совершившим нападение на мать украинского военного

В Харькове сообщили о подозрении 55-летнему жителю пригорода Харькова и его сообщникам, совершившим разбойное нападение на мать украинского военного. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Сегодня под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры четырем мужчинам сообщено о подозрении в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и соединенном с проникновением в жилище, направленном на завладение имуществом в крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 55-летний житель пригорода Харькова подыскал людей для реализации преступного умысла. Среди них — его знакомый, а также двое граждан Грузии, которых он привез из г. Кременчуг Полтавской области в Харьков.

В суде прокуроры будут ходатайствовать об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

Напомним

Как ранее писал УНН, в Харькове задержана группа, совершившая разбойное нападение на 89-летнюю мать украинского военного. Злоумышленники считали, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США.

Ольга Розгон

Общество Криминал и ЧП
Доллар США
Харьковская область
Полтавская область
Украина
Кременчуг
Грузия
Харьков