У Франції перед судом постануть молдавани, які малювали графіті із "трунами французьких солдатів в Україні" - ЗМІ
Київ • УНН
Суд над чотирма громадянами Молдови розпочнеться у Парижі в лютому за графіті із зображенням трун та написами про «французьких солдатів в Україні». Їх звинувачують у псуванні майна та спробі деморалізувати французьку армію, що може призвести до п'яти років ув'язнення та штрафу до €75 тис.
У Парижі у лютому розпочнеться суд над чотирма чоловіками з Молдови, які малювали графіті з зображенням трун та написами про "французьких солдатів в Україні". Про це повідомляє видання Le Figaro, пише УНН.
Деталі
За даними французької прокуратури, чоловіків звинувачують у псуванні майна та спробі деморалізувати французьку армію, що могло завдати шкоди національній обороні у мирний час. За такі дії передбачене покарання до п’яти років ув’язнення та штраф до €75 тис.
Затримані, віком від 30 до 50 років, громадяни Молдови, діяли з 18 по 20 червня 2024 року. У ніч на 20 червня поліція застала двох чоловіків на місці злочину: один за допомогою трафарету наносив напис "Stop the death now!" ("Зупиніть смерть зараз!"), тоді як інший стежив за обстановкою.
Подібні графіті з’явилися на будівлях AFP, газети Le Figaro та в інших районах Парижа. Слідство встановило, що за кожен малюнок затримані отримували по 100 євро, а координацією займався третій чоловік, який визначав місця для акцій.
Замовником виявився 44-річний Олександр Григоренко – прихильник проросійської партії SOR, який раніше організовував подібні провокації у Франції.
