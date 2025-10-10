У Франції перед судом постануть молдавани, які малювали графіті із "трунами французьких солдатів в Україні" - ЗМІ

Суд над чотирма громадянами Молдови розпочнеться у Парижі в лютому за графіті із зображенням трун та написами про «французьких солдатів в Україні». Їх звинувачують у псуванні майна та спробі деморалізувати французьку армію, що може призвести до п'яти років ув'язнення та штрафу до €75 тис.