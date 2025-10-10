$41.400.09
Во Франции перед судом предстанут молдаване, рисовавшие граффити с «гробами французских солдат в Украине» - СМИ

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Суд над четырьмя гражданами Молдовы начнется в Париже в феврале за граффити с изображением гробов и надписями о «французских солдатах в Украине». Их обвиняют в порче имущества и попытке деморализовать французскую армию, что может привести к пяти годам тюремного заключения и штрафу до €75 тыс.

Во Франции перед судом предстанут молдаване, рисовавшие граффити с «гробами французских солдат в Украине» - СМИ

В Париже в феврале начнется суд над четырьмя мужчинами из Молдовы, которые рисовали граффити с изображением гробов и надписями о "французских солдатах в Украине". Об этом сообщает издание Le Figaro, пишет УНН.

Подробности

По данным французской прокуратуры, мужчин обвиняют в порче имущества и попытке деморализовать французскую армию, что могло нанести ущерб национальной обороне в мирное время. За такие действия предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до €75 тыс.

Задержанные, в возрасте от 30 до 50 лет, граждане Молдовы, действовали с 18 по 20 июня 2024 года. В ночь на 20 июня полиция застала двух мужчин на месте преступления: один с помощью трафарета наносил надпись "Stop the death now!" ("Остановите смерть сейчас!"), тогда как другой следил за обстановкой. 

Французский журналист погиб от удара российского дрона в Донецкой области03.10.25, 20:31 • 7613 просмотров

Подобные граффити появились на зданиях AFP, газеты Le Figaro и в других районах Парижа. Следствие установило, что за каждый рисунок задержанные получали по 100 евро, а координацией занимался третий мужчина, который определял места для акций.

Заказчиком оказался 44-летний Александр Григоренко – сторонник пророссийской партии SOR, который ранее организовывал подобные провокации во Франции.

Франция расследует гибель своего фотожурналиста в Украине как "военное преступление" - СМИ06.10.25, 11:37 • 3009 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Донецкая область
Париж
Украина
Молдова