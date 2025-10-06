Франция расследует гибель своего фотожурналиста в Украине как "военное преступление" - СМИ
Киев • УНН
Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб на Донбассе от атаки беспилотника, что стало основанием для расследования французской прокуратурой по признакам военного преступления.
Французский фотожурналист Антони Лалликан погиб на Донбассе в результате атаки беспилотника, что стало поводом для начала расследования по признакам военного преступления французской национальной антитеррористической прокуратурой. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Подробности
Французская прокуратура Pnat сообщила, что расследование гибели журналиста Антони Лалликана поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти. Следствие квалифицирует произошедшее как "военное преступление", включающее преднамеренное нападение на гражданских лиц или на тех, кто находится под защитой международного гуманитарного права.
37-летний Антони Лалликан работал на востоке Украины, рядом с подразделением 4-й украинской бронетанковой бригады вблизи города Дружковка. Вместе с ним находился украинский журналист Георгий Иванченко, который получил ранения. Атака была совершена вражеским беспилотником FPV, а Лалликан погиб, несмотря на четко видимую надпись "PRESS" на его жилете.
Напомним
В результате прицельного удара вражеского FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения. Оба работали в бронежилетах с надписью "PRESS".
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил соболезнования родным и близким Лалликана. По его словам, журналист погиб от удара российских дронов, выполняя свою работу на фронте рядом с украинскими защитниками.