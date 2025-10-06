$41.230.05
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Як підготувати оселю до холодів: чеклість
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Франція розслідує загибель свого фотожурналіста в Україні як "воєнний злочин" - ЗМІ

Київ • УНН

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув на Донбасі від атаки безпілотника, що стало підставою для розслідування французькою прокуратурою за ознаками воєнного злочину.

Франція розслідує загибель свого фотожурналіста в Україні як "воєнний злочин" - ЗМІ

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув на Донбасі внаслідок атаки безпілотника, що стало приводом для початку розслідування за ознаками воєнного злочину французькою національною антитерористичною прокуратурою. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Французька прокуратура Pnat повідомила, що розслідування загибелі журналіста Антоні Лаллікана доручено Центральному управлінню боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті. Слідство кваліфікує подію як "воєнний злочин", що включає навмисний напад на цивільних осіб або на тих, хто перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права.

Україна докладе зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності: у МЗС відреагували на загибель французького журналіста03.10.25, 22:08 • 4155 переглядiв

37-річний Антоні Лаллікан працював на сході України, поруч із підрозділом 4-ї української бронетанкової бригади поблизу міста Дружківка. Разом із ним перебував український журналіст Георгій Іванченко, який отримав поранення. Атака була здійснена ворожим безпілотником FPV, а Лаллікан загинув, попри чітко видимий напис "PRESS" на його жилеті.

Нагадаємо

Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив співчуття рідним і близьким Лаллікана. За його словами, журналіст загинув від удару російських дронів, виконуючи свою роботу на фронті поруч із українськими захисниками.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Дружківка
Андрій Єрмак
Франція
Україна