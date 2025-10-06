Франція розслідує загибель свого фотожурналіста в Україні як "воєнний злочин" - ЗМІ
Київ • УНН
Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув на Донбасі від атаки безпілотника, що стало підставою для розслідування французькою прокуратурою за ознаками воєнного злочину.
Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув на Донбасі внаслідок атаки безпілотника, що стало приводом для початку розслідування за ознаками воєнного злочину французькою національною антитерористичною прокуратурою. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.
Деталі
Французька прокуратура Pnat повідомила, що розслідування загибелі журналіста Антоні Лаллікана доручено Центральному управлінню боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті. Слідство кваліфікує подію як "воєнний злочин", що включає навмисний напад на цивільних осіб або на тих, хто перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права.
37-річний Антоні Лаллікан працював на сході України, поруч із підрозділом 4-ї української бронетанкової бригади поблизу міста Дружківка. Разом із ним перебував український журналіст Георгій Іванченко, який отримав поранення. Атака була здійснена ворожим безпілотником FPV, а Лаллікан загинув, попри чітко видимий напис "PRESS" на його жилеті.
Нагадаємо
Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS".
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив співчуття рідним і близьким Лаллікана. За його словами, журналіст загинув від удару російських дронів, виконуючи свою роботу на фронті поруч із українськими захисниками.