У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”

Під час уроку музики в одній зі шкіл міста Еспоо, що поблизу Гельсінкі, учням запропонували заспівати російську пісню "Калинка". Інцидент викликав обурення української громади після того, як 11-річна учениця з української родини відмовилася співати російською мовою. Про це інформує видання Yle, передає УНН.

Деталі

Мати дівчинки, музикантка Ірина Горкун-Сілен, повідомила, що її донька Ніколь сказала вчительці, що вона українка і не хоче співати російською. На це педагог відповіла, що "у школі не обговорюють війну".

Донька зрозуміла, що якщо не співатиме, отримає погану оцінку, тож була змушена співати. Але це її дуже засмутило - розповіла мати.

Ірина наголошує, що пісня "Калинка" - це пісня, відома у виконанні хору Червоної армії, який асоціюється з російським військовим та імперським минулим. На її думку, подібні завдання в навчальних закладах сприяють "нормалізації культури держави-агресора".

Директорка школи Storängen в Еспоо Елінор Гелльман підкреслила, що заклад "відкритий для всіх дітей незалежно від їхнього походження" та дотримується державної навчальної програми. Вона пояснила, що "на уроках музики учні можуть знайомитися з різними культурами, а вибір пісень має педагогічне обґрунтування".

У Фінському управлінні освіти зауважили, що через війну в Україні деякі культурні теми можуть бути особливо чутливими й викликати емоційні реакції.

Якщо учневі незручно виконувати певну пісню або завдання з особистих причин, вчитель має право зробити виняток — наприклад, обрати іншу пісню чи дати іншу роль у виконанні - зазначила юрист Гайді Руонала.

Голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул заявив, що випадок глибоко обурив українську громаду.

За словами Ірини Горкун-Сілен, подібні ситуації трапляються в країні не вперше. "Хоча багато українців розуміють і знають російську, ця мова для нас стала мовою війни, болю й окупації", - пояснює вона.

В Одесі заборонили роботу клубу Palladium, де лунала російська музика - ОВА