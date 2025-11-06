ukenru
21:56 • 6044 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 12513 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 16919 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 21071 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 21410 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 30474 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33999 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22692 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22669 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 34451 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”

Киев • УНН

 • 466 просмотра

В финской школе ученица из Украины отказалась петь русскую песню "Калинка", но учительница настояла. Это вызвало возмущение украинской общины и дискуссию о культурной чувствительности в учебных заведениях.

В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”

Во время урока музыки в одной из школ города Эспоо, что недалеко от Хельсинки, ученикам предложили спеть русскую песню "Калинка". Инцидент вызвал возмущение украинской общины после того, как 11-летняя ученица из украинской семьи отказалась петь на русском языке. Об этом информирует издание Yle, передает УНН.

Детали

Мать девочки, музыкантка Ирина Горкун-Силен, сообщила, что ее дочь Николь сказала учительнице, что она украинка и не хочет петь на русском. На это педагог ответила, что "в школе не обсуждают войну".

Дочь поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку, поэтому была вынуждена петь. Но это ее очень расстроило

- рассказала мать.

Ирина подчеркивает, что песня "Калинка" — это песня, известная в исполнении хора Красной армии, который ассоциируется с российским военным и имперским прошлым. По ее мнению, подобные задания в учебных заведениях способствуют "нормализации культуры государства-агрессора".

Директор школы Storängen в Эспоо Элинор Хелльман подчеркнула, что заведение "открыто для всех детей независимо от их происхождения" и придерживается государственной учебной программы. Она объяснила, что "на уроках музыки ученики могут знакомиться с разными культурами, а выбор песен имеет педагогическое обоснование".

В Финском управлении образования отметили, что из-за войны в Украине некоторые культурные темы могут быть особенно чувствительными и вызывать эмоциональные реакции.

Если ученику неудобно исполнять определенную песню или задание по личным причинам, учитель имеет право сделать исключение — например, выбрать другую песню или дать другую роль в исполнении

- отметила юрист Хайди Руонала.

Председатель Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что случай глубоко возмутил украинскую общину.

По словам Ирины Горкун-Силен, подобные ситуации случаются в стране не впервые. "Хотя многие украинцы понимают и знают русский, этот язык для нас стал языком войны, боли и оккупации", - объясняет она.

В Одессе запретили работу клуба Palladium, где звучала российская музыка - ОВА04.11.25, 17:17 • 2460 просмотров

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Война в Украине
Хельсинки
Финляндия