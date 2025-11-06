В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”

Во время урока музыки в одной из школ города Эспоо, что недалеко от Хельсинки, ученикам предложили спеть русскую песню "Калинка". Инцидент вызвал возмущение украинской общины после того, как 11-летняя ученица из украинской семьи отказалась петь на русском языке. Об этом информирует издание Yle, передает УНН.

Детали

Мать девочки, музыкантка Ирина Горкун-Силен, сообщила, что ее дочь Николь сказала учительнице, что она украинка и не хочет петь на русском. На это педагог ответила, что "в школе не обсуждают войну".

Дочь поняла, что если не будет петь, получит плохую оценку, поэтому была вынуждена петь. Но это ее очень расстроило - рассказала мать.

Ирина подчеркивает, что песня "Калинка" — это песня, известная в исполнении хора Красной армии, который ассоциируется с российским военным и имперским прошлым. По ее мнению, подобные задания в учебных заведениях способствуют "нормализации культуры государства-агрессора".

Директор школы Storängen в Эспоо Элинор Хелльман подчеркнула, что заведение "открыто для всех детей независимо от их происхождения" и придерживается государственной учебной программы. Она объяснила, что "на уроках музыки ученики могут знакомиться с разными культурами, а выбор песен имеет педагогическое обоснование".

В Финском управлении образования отметили, что из-за войны в Украине некоторые культурные темы могут быть особенно чувствительными и вызывать эмоциональные реакции.

Если ученику неудобно исполнять определенную песню или задание по личным причинам, учитель имеет право сделать исключение — например, выбрать другую песню или дать другую роль в исполнении - отметила юрист Хайди Руонала.

Председатель Общества украинцев в Финляндии Василий Гуцул заявил, что случай глубоко возмутил украинскую общину.

По словам Ирины Горкун-Силен, подобные ситуации случаются в стране не впервые. "Хотя многие украинцы понимают и знают русский, этот язык для нас стал языком войны, боли и оккупации", - объясняет она.

