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У FATF визнали зростання пов'язаних із росією ризиків, але відмовилися заносити рф до "чорного" списку

Київ • УНН

 • 31822 перегляди

Міністерство фінансів України розкритикувало FATF за те, що вона не внесла росію до чорного списку, незважаючи на докази порушення нею санкцій і збільшення фінансових зв'язків з Іраном і Північною Кореєю.

У FATF визнали зростання пов'язаних із росією ризиків, але відмовилися заносити рф до "чорного" списку

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force - ред.) знову проігнорувала заклик України внести росію до так званого "чорного" списку. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи та продовжила призупинення членства росії без запровадження подальших обмежувальних заходів. 

FATF заявила, що "члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів". FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики  

- розповіли в Мінфіні.

У відомстві підкреслюють, що ці оновлені рекомендації не вирішують проблему постійного та свідомого нехтування кремлем стандартів та принципів FATF з моменту призупинення членства рік тому.

У Мінфіні кажуть, що розуміють політичні виклики, пов'язані з досягненням консенсусу щодо подальших заходів, але факти свідчать про те, що необхідно робити більше для протидії загрозам, які росія створює для цілісності світової фінансової системи.

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Зокрема, минулого року росія активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF.

Починаючи з грудня, продовжують з'являтися докази того, що росія закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України всупереч санкціям ООН. Цього тижня з'явилися нові повідомлення про те, що Іран відправив балістичні ракети до росії. 

Ми очікували більш рішучих дій від FATF на тлі зростаючої кількості доказів порушень з боку росії. Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних з росією, але не вистачає відповідної реакції - внесення росії до "чорного" списку. (...) Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на користь кремля, даючи йому та потенційно іншим зловмисникам зелене світло для продовження поступового руйнування міжнародної системи, заснованої на правилах

- заявив міністр фінансів України Сергій Марченко

Доповнення

У міністерстві наголошують, що на наступному пленарному засіданні FATF має вжити більш жорстких обмежувальних заходів для мінімізації цих загроз.

Водночас Міністерстві фінансів України підкреслює, що окремим країнам не потрібно чекати, поки процеси FATF призведуть до подальших обмежувальних заходів.

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У відомстві пояснюють, що країни можуть внести росію до своїх списків країн підвищеного ризику, що вимагатиме посиленої перевірки всіх транзакцій, пов'язаних з росією, і можуть продовжувати запроваджувати інші обмежувальні заходи для запобігання зловживанню їхніми системами для ухилення від санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму з боку кремля.

Нагадаємо

Україна закликала FATF внести росію до чорного списку на майбутньому засіданні через зростаючі фінансові зв'язки росії з Іраном та Північною Кореєю, які загрожують глобальній безпеці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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