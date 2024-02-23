В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список
Министерство финансов Украины раскритиковало FATF за то, что она не внесла россию в черный список, несмотря на доказательства нарушения ею санкций и увеличение финансовых связей с Ираном и Северной Кореей.
Суд отказал в осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Грановского. САП обжалует решение
Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Александра Грановского, которого обвиняют в организации коррупционной схемы, нанесшей ущерб Одесскому припортовому заводу на 93,3 млн долларов.
Элегия ради мира: Одесская опера представила художественную арию в Италии, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения
Одесский национальный театр оперы и балета представил концертную программу "ELEGIA PER LA PACE" ("Элегия мира") в Национальном парламенте Италии по случаю второй годовщины вторжения россии в Украину.
Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ
Российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.
Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы
Председатель Херсонской МВА сообщил о громких взрывах в Херсоне, когда российская армия атаковала город с левого берега Днепра, и призвал жителей держаться подальше от окон и прятаться в укрытиях.
Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта
Прием заявлений в первые классы в Киеве начнется 25 марта и продлится до 31 мая.
Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн
Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.
Блокада на границе: Клименко заявил, что украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию
Украинские пограничники круглосуточно контролируют ситуацию на границе и постоянно обмениваются информацией с польскими коллегами для решения проблемных вопросов, вызванных протестами, которые заблокировали шесть пунктов пропуска.
"План взаимопонимания": Украина предлагает Польше пять шагов для деблокады границы
Украина предлагает Польше пятиступенчатый план разблокирования границы, который включает запрет экспорта российской сельскохозяйственной продукции в ЕС и создание трехстороннего штаба с Европейской Комиссией.
Кулеба призвал страны-представители ООН присоединиться к участию в предстоящем Глобальном саммите мира
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал всех членов ООН принять участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии, чтобы обсудить украинскую формулу мира.