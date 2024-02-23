В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force - ред.) снова проигнорировала призыв Украины внести россию в так называемый "черный" список. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что FATF) обнародовала расширенное заявление о рисках, которые россия представляет для мировой финансовой системы и продолжила приостановление членства россии без введения дальнейших ограничительных мер.

FATF заявила, что "члены организации с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи россии со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренную киберактивность и атаки программ-вымогателей". FATF также призвала все государства сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков - рассказали в Минфине.

В ведомстве подчеркивают, что эти обновленные рекомендации не решают проблему постоянного и сознательного пренебрежения кремлем стандартов и принципов FATF с момента приостановления членства год назад.

В Минфине говорят, что понимают политические вызовы, связанные с достижением консенсуса относительно дальнейших мер, но факты свидетельствуют о том, что необходимо делать больше для противодействия угрозам, которые россия создает для целостности мировой финансовой системы.

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В частности, в прошлом году россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF.

Начиная с декабря, продолжают появляться доказательства того, что россия закупает северокорейские ракеты для использования на поле боя против Украины вопреки санкциям ООН. На этой неделе появились новые сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в россию.

Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны россии. Я приветствую расширенные рекомендации FATF относительно рисков, связанных с россией, но не хватает ответной реакции - внесения россии в "черный" список. (...) Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играет в пользу кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко

Дополнение

В министерстве отмечают, что на следующем пленарном заседании FATF должна принять более жесткие ограничительные меры для минимизации этих угроз.

В то же время Министерстве финансов Украины подчеркивает, что отдельным странам не нужно ждать, пока процессы FATF приведут к дальнейшим ограничительным мерам.

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В ведомстве объясняют, что страны могут внести россию в свои списки стран повышенного риска, что потребует усиленной проверки всех транзакций, связанных с россией, и могут продолжать вводить другие ограничительные меры для предотвращения злоупотребления их системами для уклонения от санкций, отмывания денег и финансирования терроризма со стороны кремля.

Напомним

Украина призвала FATF внести россию в черный список на предстоящем заседании из-за растущих финансовых связей россии с Ираном и Северной Кореей, которые угрожают глобальной безопасности.