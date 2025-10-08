У двох в'язницях неповнолітніх тривалий час тримали в одиночках: Омбудсман звернувся до Мін'юсту

Ізоляція неповнолітніх в пенітенціарних закладах – це грубе порушення. В Україні зафіксовано факти тривалого одиночного тримання неповнолітніх у державних установах виконання покарань № 12 (Івано-Франківськ) та № 1 (Вінниця).

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людиниДмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Під час візитів груп національного превентивного механізму до пенітенціарних закладів працівники Офісу Омбудсмана виявили випадки, коли неповнолітніх утримували в камерах по одному — інколи по кілька місяців, а подекуди майже пів року - написав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що міжнародні стандарти чітко визначають: одиночне ув’язнення понад 22 години на добу без контакту з іншими людьми допускається лише у виняткових випадках і на короткий термін. Тривале або безстрокове одиночне увʼязнення прирівнюється до катування чи жорстокого поводження.

Попри це, під час моніторингу ми зафіксували факти тривалого одиночного тримання неповнолітніх у державних установах виконання покарань № 12 (Івано-Франківськ) та № 1 (Вінниця). Інформацію про ці порушення ми негайно скеровували до Міністерства юстиції України для реагування та припинення такої практики - повідомив Лубінець.

Окрім того, він зазначив, що Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ) наголошує: одиночне тримання дітей може непоправно шкодити їхньому психічному та фізичному здоров’ю.

У 2023 році Комітет рекомендував Україні не допускати таких умов та, у разі ізоляції, забезпечувати дітям можливість спілкування з повнолітніми ув’язненими під наглядом персоналу - зауважив Лубінець.

Доповнення

