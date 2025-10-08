$41.340.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У двох в'язницях неповнолітніх тривалий час тримали в одиночках: Омбудсман звернувся до Мін'юсту

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

В Україні зафіксовано факти тривалого одиночного тримання неповнолітніх у державних установах виконання покарань № 12 (Івано-Франківськ) та № 1 (Вінниця). Це грубе порушення, яке може непоправно шкодити психічному та фізичному здоров'ю дітей.

У двох в'язницях неповнолітніх тривалий час тримали в одиночках: Омбудсман звернувся до Мін'юсту

Ізоляція неповнолітніх в пенітенціарних закладах – це  грубе порушення. В Україні зафіксовано факти тривалого одиночного тримання неповнолітніх у державних установах виконання покарань № 12 (Івано-Франківськ) та № 1 (Вінниця).

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людиниДмитро Лубінець, передає УНН

Деталі

Під час візитів груп національного превентивного механізму до пенітенціарних закладів працівники Офісу Омбудсмана виявили випадки, коли неповнолітніх утримували в камерах по одному — інколи по кілька місяців, а подекуди майже пів року

- написав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що міжнародні стандарти чітко визначають: одиночне ув’язнення понад 22 години на добу без контакту з іншими людьми допускається лише у виняткових випадках і на короткий термін. Тривале або безстрокове одиночне увʼязнення прирівнюється до катування чи жорстокого поводження.  

Попри це, під час моніторингу ми зафіксували факти тривалого одиночного тримання неповнолітніх у державних установах виконання покарань № 12 (Івано-Франківськ) та № 1 (Вінниця). Інформацію про ці порушення ми негайно скеровували до Міністерства юстиції України для реагування та припинення такої практики

- повідомив Лубінець. 

Окрім того, він зазначив, що Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ) наголошує: одиночне тримання дітей може непоправно шкодити їхньому психічному та фізичному здоров’ю. 

У 2023 році Комітет рекомендував Україні не допускати таких умов та, у разі ізоляції, забезпечувати дітям можливість спілкування з повнолітніми ув’язненими під наглядом персоналу

- зауважив Лубінець.

Доповнення

Після тяжких пошкоджень помер арештант Київського СІЗО, був обвинувачуваним через смерть іншого в'язня співробітником.

Анна Мурашко

