Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 5846 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 11894 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 14131 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 23870 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 16565 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 28576 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17568 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17954 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14974 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Після тяжких пошкоджень помер арештант Київського СІЗО, був обвинувачуваним через смерть іншого в'язня співробітником - прокуратура

Київ • УНН

 • 642 перегляди

В Київському СІЗО 17 вересня ув'язненому стало зле, його госпіталізували з тяжкими внутрішніми ушкодженнями. Чоловік, який був обвинувачений у причетності до смерті іншого в'язня, помер у лікарні 24 вересня.

Після тяжких пошкоджень помер арештант Київського СІЗО, був обвинувачуваним через смерть іншого в'язня співробітником - прокуратура

За фактом смерті ув’язненого у Київському СІЗО розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України)

- повідомили в Офісі Гепрокурора.

"За матеріалами слідства, 17 вересня у камері Київського слідчого ізолятора одному з ув’язнених стало зле - медики виявили тяжкі внутрішні пошкодження. Його було госпіталізовано та прооперовано", - зазначили у відомстві.

За даними ДБР, "після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші. При цьому на тілі підозрюваного не виявили жодних видимих ознак побиття - синців, подряпин чи саден".

Як вказали в Офісі Генпрокурора, "сьогодні, 24 вересня, чоловік помер у лікарні".

"Варто зазначити, що померлий обвинувачуваний був співробітником цього ж СІЗО, якого обвинувачували у протиправних діях, що призвели до смерті іншого в’язня", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Померлий був одним із п’ятьох обвинувачених у справі щодо побиття до смерті іншого в’язня у "Київському слідчому ізоляторі". У серпні 2025 року ДБР завершило досудове розслідування за цим фактом і передало справу до суду", - уточнили у ДБР.

Наразі, як вказали в Офісі Генпрокурора, тривають першочергові слідчі дії. "Встановлюються всі обставини інциденту та можливе коло причетних осіб. Прокуратура вживає всіх заходів для забезпечення повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", - ідеться у повідомленні.

Смерть арештанта у Київському СІЗО: до суду скерували обвинувальні акти проти 5 ув’язнених і 4 службовців установи11.08.25, 16:12 • 10733 перегляди

Юлія Шрамко

