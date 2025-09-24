Після тяжких пошкоджень помер арештант Київського СІЗО, був обвинувачуваним через смерть іншого в'язня співробітником - прокуратура
Київ • УНН
В Київському СІЗО 17 вересня ув'язненому стало зле, його госпіталізували з тяжкими внутрішніми ушкодженнями. Чоловік, який був обвинувачений у причетності до смерті іншого в'язня, помер у лікарні 24 вересня.
За фактом смерті ув’язненого у Київському СІЗО розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України)
"За матеріалами слідства, 17 вересня у камері Київського слідчого ізолятора одному з ув’язнених стало зле - медики виявили тяжкі внутрішні пошкодження. Його було госпіталізовано та прооперовано", - зазначили у відомстві.
За даними ДБР, "після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші. При цьому на тілі підозрюваного не виявили жодних видимих ознак побиття - синців, подряпин чи саден".
Як вказали в Офісі Генпрокурора, "сьогодні, 24 вересня, чоловік помер у лікарні".
"Варто зазначити, що померлий обвинувачуваний був співробітником цього ж СІЗО, якого обвинувачували у протиправних діях, що призвели до смерті іншого в’язня", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
"Померлий був одним із п’ятьох обвинувачених у справі щодо побиття до смерті іншого в’язня у "Київському слідчому ізоляторі". У серпні 2025 року ДБР завершило досудове розслідування за цим фактом і передало справу до суду", - уточнили у ДБР.
Наразі, як вказали в Офісі Генпрокурора, тривають першочергові слідчі дії. "Встановлюються всі обставини інциденту та можливе коло причетних осіб. Прокуратура вживає всіх заходів для забезпечення повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", - ідеться у повідомленні.
