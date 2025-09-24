После тяжелых повреждений умер арестант Киевского СИЗО, был обвиняемым из-за смерти другого заключенного сотрудником - прокуратура
Киев • УНН
В Киевском СИЗО 17 сентября заключенному стало плохо, его госпитализировали с тяжелыми внутренними повреждениями. Мужчина, который был обвинен в причастности к смерти другого заключенного, умер в больнице 24 сентября.
По факту смерти заключенного в Киевском СИЗО начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора начато уголовное производство по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины)
"По материалам следствия, 17 сентября в камере Киевского следственного изолятора одному из заключенных стало плохо - медики обнаружили тяжелые внутренние повреждения. Он был госпитализирован и прооперирован", - отметили в ведомстве.
По данным ГБР, "после медицинского обследования врачи установили у него тяжелые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, гематомы брыжейки тонкой кишки и другие. При этом на теле подозреваемого не обнаружили никаких видимых признаков избиения - синяков, царапин или ссадин".
Как указали в Офисе Генпрокурора, "сегодня, 24 сентября, мужчина умер в больнице".
"Стоит отметить, что умерший обвиняемый был сотрудником этого же СИЗО, которого обвиняли в противоправных действиях, приведших к смерти другого заключенного", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
"Умерший был одним из пяти обвиняемых по делу об избиении до смерти другого заключенного в "Киевском следственном изоляторе". В августе 2025 года ГБР завершило досудебное расследование по этому факту и передало дело в суд", - уточнили в ГБР.
Сейчас, как указали в Офисе Генпрокурора, продолжаются первоочередные следственные действия. "Устанавливаются все обстоятельства инцидента и возможный круг причастных лиц. Прокуратура принимает все меры для обеспечения полного, объективного и беспристрастного расследования", - говорится в сообщении.
