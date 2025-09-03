У Києві викрили групу, що налагодила виробництво амфетаміну та планувала збут у СІЗО
У Києві викрито групу з чотирьох осіб, які організували виробництво амфетаміну. Частину наркотиків планували збувати у слідчому ізоляторі, щомісячний обсяг виробництва сягав 500 тисяч гривень.
Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у виготовленні та підготовці до збуту психотропних речовин чотирьом особам. За даними слідства, зловмисники організували виробництво амфетаміну, частину якого планували постачати до слідчого ізолятора. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
За оцінками правоохоронців, обсяги "підпільного цеху" дозволяли виготовляти наркотики на суму до 500 тисяч гривень щомісяця. Під час обшуків у підозрюваних вилучили амфетамін, канабіс, спеціальне обладнання та компоненти для синтезу психотропів.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме як незаконне виробництво з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах,
Максимальна санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.
