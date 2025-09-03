У Києві викрили групу, що налагодила виробництво амфетаміну та планувала збут у СІЗО

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
11:49 • 302 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 6922 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 12175 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 13774 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 18550 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 28171 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 27113 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 82342 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105024 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 148504 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 239033 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 239010 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 229690 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 226252 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 220436 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 302 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 15721 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 28171 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 27113 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 82343 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Данія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 20329 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 34077 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 36834 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 51008 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 96410 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

У Києві викрили групу, що налагодила виробництво амфетаміну та планувала збут у СІЗО

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Києві викрито групу з чотирьох осіб, які організували виробництво амфетаміну. Частину наркотиків планували збувати у слідчому ізоляторі, щомісячний обсяг виробництва сягав 500 тисяч гривень.

У Києві викрили групу, що налагодила виробництво амфетаміну та планувала збут у СІЗО

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у виготовленні та підготовці до збуту психотропних речовин чотирьом особам. За даними слідства, зловмисники організували виробництво амфетаміну, частину якого планували постачати до слідчого ізолятора. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

За оцінками правоохоронців, обсяги "підпільного цеху" дозволяли виготовляти наркотики на суму до 500 тисяч гривень щомісяця. Під час обшуків у підозрюваних вилучили амфетамін, канабіс, спеціальне обладнання та компоненти для синтезу психотропів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме як незаконне  виробництво з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, 

– повідомили прокурори.

Максимальна санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань.

10 років за смертельну ДТП: апеляційний суд підтвердив вирок водієві, який збив 5-річного хлопчика03.09.25, 14:33 • 410 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ