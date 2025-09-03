В Киеве разоблачили группу, наладившую производство амфетамина и планировавшую сбыт в СИЗО
Киев • УНН
В Киеве разоблачена группа из четырех человек, организовавших производство амфетамина. Часть наркотиков планировали сбывать в следственном изоляторе, ежемесячный объем производства достигал 500 тысяч гривен.
Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в изготовлении и подготовке к сбыту психотропных веществ четырем лицам. По данным следствия, злоумышленники организовали производство амфетамина, часть которого планировали поставлять в следственный изолятор. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
По оценкам правоохранителей, объемы "подпольного цеха" позволяли изготавливать наркотики на сумму до 500 тысяч гривен ежемесячно. Во время обысков у подозреваемых изъяли амфетамин, каннабис, специальное оборудование и компоненты для синтеза психотропов.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч.ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины, а именно как незаконное производство с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах,
Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.
