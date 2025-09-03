В Киеве разоблачили группу, наладившую производство амфетамина и планировавшую сбыт в СИЗО

$41.360.01
Эксклюзив
11:49 • 210 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 6796 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 12081 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 13711 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 18486 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 28098 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 27048 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 82284 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105005 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 148473 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45 • 239033 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29 • 239010 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14 • 229690 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40 • 226252 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35 • 220437 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 196 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
06:57 • 15677 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 28094 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 27044 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 82280 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч
2 сентября, 14:15 • 20305 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку
2 сентября, 11:20 • 34053 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление
2 сентября, 10:43 • 36810 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины
2 сентября, 08:32 • 50984 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36 • 96387 просмотра
В Киеве разоблачили группу, наладившую производство амфетамина и планировавшую сбыт в СИЗО

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Киеве разоблачена группа из четырех человек, организовавших производство амфетамина. Часть наркотиков планировали сбывать в следственном изоляторе, ежемесячный объем производства достигал 500 тысяч гривен.

В Киеве разоблачили группу, наладившую производство амфетамина и планировавшую сбыт в СИЗО

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в изготовлении и подготовке к сбыту психотропных веществ четырем лицам. По данным следствия, злоумышленники организовали производство амфетамина, часть которого планировали поставлять в следственный изолятор. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По оценкам правоохранителей, объемы "подпольного цеха" позволяли изготавливать наркотики на сумму до 500 тысяч гривен ежемесячно. Во время обысков у подозреваемых изъяли амфетамин, каннабис, специальное оборудование и компоненты для синтеза психотропов.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины, а именно как незаконное производство с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах,

– сообщили прокуроры.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.

10 лет за смертельное ДТП: апелляционный суд подтвердил приговор водителю, сбившему 5-летнего мальчика03.09.25, 14:33 • 402 просмотра

Степан Гафтко

Киев