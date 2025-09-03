10 лет за смертельное ДТП: апелляционный суд подтвердил приговор водителю, сбившему 5-летнего мальчика
Киев • УНН
Апелляционный суд Винницкой области подтвердил приговор водителю, который в нетрезвом состоянии сбил 5-летнего мальчика. Осужденного лишили свободы на 10 лет и права управлять транспортом на аналогичный срок.
Апелляционный суд Винницкой области подтвердил приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП с 5-летним пешеходом в Виннице. Ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры обеспечили максимальное наказание – 10 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
По материалам дела, мужчина на автомобиле сбил малолетнего мальчика, который вместе с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Пирогова. После наезда водитель покинул место происшествия, а ребенок скончался в больнице от полученных травм.
В Черновцах водитель сбил несовершеннолетнего на самокате, который пересекал пешеходный переход 10.07.24, 16:49 • 13022 просмотра
Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуроров об обоснованности и суровости наказания, которое было назначено судом первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.
Напомним
В Виннице 39-летний водитель на бешеной скорости сбил 5-летнего мальчика, когда тот с отцом переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался в больнице.