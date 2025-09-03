10 лет за смертельное ДТП: апелляционный суд подтвердил приговор водителю, сбившему 5-летнего мальчика

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
10:05 • 6394 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 11657 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 13449 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 18239 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 27728 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 26767 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 82001 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 104940 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 148273 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 152501 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 238680 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 238648 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 229320 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 225874 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 220062 просмотра
публикации
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 15475 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 27735 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 26772 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 82003 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 148277 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Дания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 20180 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 33930 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 36694 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 50874 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 96283 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

10 лет за смертельное ДТП: апелляционный суд подтвердил приговор водителю, сбившему 5-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Апелляционный суд Винницкой области подтвердил приговор водителю, который в нетрезвом состоянии сбил 5-летнего мальчика. Осужденного лишили свободы на 10 лет и права управлять транспортом на аналогичный срок.

10 лет за смертельное ДТП: апелляционный суд подтвердил приговор водителю, сбившему 5-летнего мальчика

Апелляционный суд Винницкой области подтвердил приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП с 5-летним пешеходом в Виннице. Ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры обеспечили максимальное наказание – 10 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

По материалам дела, мужчина на автомобиле сбил малолетнего мальчика, который вместе с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Пирогова. После наезда водитель покинул место происшествия, а ребенок скончался в больнице от полученных травм.

В Черновцах водитель сбил несовершеннолетнего на самокате, который пересекал пешеходный переход 10.07.24, 16:49 • 13022 просмотра

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуроров об обоснованности и суровости наказания, которое было назначено судом первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.

Напомним

В Виннице 39-летний водитель на бешеной скорости сбил 5-летнего мальчика, когда тот с отцом переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Винница