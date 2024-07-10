В Черновцах на улице Воробкевича водитель авто наехал на 12-летнего мальчика, который двигался через пешеходный переход на самокате. Ребенка госпитализировали в больницу. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области, пишет УНН.

Вчера 9 июля в результате ДТП по ул. Воробкевича в областном центре травмы получил 12-летний местный житель. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство. Медики госпитализировали ребенка в больницу, где ему оказывается соответствующая помощь, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции и патрульные полицейские.

Правоохранители предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля "Skoda Octavia" наехал на пешехода, который двигался через пешеходный переход на самокате.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку. Продолжается досудебное расследование.

Напомним

В Черновцах микроавтобус столкнулся с эвакуатором, в результате чего пострадали 11 человек, включая водителя и 10 пассажиров, двое из которых - дети в возрасте 9 и 12 лет.